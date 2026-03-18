ダンスボーカルユニット「M！LK」の塩崎太智（25）が、17日深夜放送のテレビ朝日「若槻千夏のうるさい心理テスト」（深夜2・36）にゲスト出演。ヒット曲の制作秘話を明かした。

結成11年を迎えた「M！LK」は、昨年話題になった「イイじゃん」に続き、新曲の「好きすぎて滅！」でもブレーク中。同番組MCのタレント・若槻千夏は、ヒット曲について「聞いた瞬間に“売れるな”って分かるの？」と質問。メンバーも楽曲制作に関わるという塩崎は、サビが特徴的な「イイじゃん」について、当初まったく異なる曲調だったことを明かした。

「あのかっこいいサビの部分の曲調が、最初から最後までだった」と回想。「僕ら、めっちゃかっこいいグループでもないし、ちょっとJ-POPを入れたいね、でもサビはめちゃくちゃいいよね、じゃあサビを残してJ-POPを入れてみようよってなって、できたのが“イイじゃん”」と解説した。

これに若槻は「だからあんなに曲が全然違うんだ」と納得。初めて聞いた時、曲が途中で入れ替わったと勘違いしたといい、「みんなも思ったと思う。アレも狙いなんだ、凄い」と感心した。

そして「“流行ってますよね”って大人たちが言ってるだけな時がある。でも本当の流行って子供たちから始まる」と続け、「うちの子もめちゃくちゃM！LKの歌を歌いまくってて、替え歌とかもする」と打ち明けた。

子供に「宿題をやんなさい！」と叱ると、「やんなくてイイじゃん」と楽曲をマネて返されるといい、「凄くない？めっちゃ売れてるじゃん」と改めて驚いた。

また塩崎は「好きすぎて滅！」の制作秘話も披露。「好きすぎて“何”にする？みたいな話から始まって」と振り返り、「“何々すぎて死ぬ”っていうワードもあったんですけど、僕らアイドルが“死ぬ”って歌うのはちょっと違うよな」と却下した。

そこから「滅する」という言葉に行き着き、「“滅、いいんじゃない？”ってスタッフさんとかが言ってくれて」と説明したが、次作について聞かれ「次のもちょっと…」と含みを持たせた塩崎に、若槻は「ニヤニヤが止まらない」とツッコんでいた。