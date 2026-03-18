吉川愛、始めたいことは「バラを育ててみたい」 桜田ひよりは「名前にかけまして…」
俳優の桜田ひより（23）、吉川愛（26）が18日、東京・ワーナーブラザーススタジオツアー東京 ーメイキング・オブ・ハリー・ポッターで行われた、特別企画「ホグワーツからの招待状」オープニングセレモニーに参加した。
【写真】かわいい！レイブンクロー＆スリザリンの制服が似合う吉川愛＆桜田ひより
『ハリー・ポッター』シリーズの大ファンで、スタジオツアー東京アンバサダーを務める桜田と吉川。9と3/4番線で行われたセレモニーには、桜田がレイブンクロー、吉川がスリザリンの制服姿で登場し「生徒になった気分」とにっこり。
セレモニーでは、2人が“始めたいこと”についてトーク。桜田は「お花見をしたいです。これは毎年やろうと思っていて、できていないんです。桜田にかけまして、今年こそは絶対に実行したいなと思います！」と意気込んだ。
吉川は「ずっとバラがすごく好きなので、バラを育ててみたい」といい、「いまも育てている植物があるんですけど、そこに加えて、今年の春からバラを育ててみたいなと思っています」と語った。
最後にはホグワーツ特急の“乗車チケット”をイメージした特大ケーキが登場。「すご〜い！」「かわいい〜！」と2人も大興奮していた。
映画『ハリー・ポッター』シリーズの制作の裏側を体験できる同施設では、シリーズ第一作『ハリー・ポッターと賢者の石』の公開25周年を記念してきょう18日から9月6日までの期間限定で特別企画「ホグワーツからの招待状」を開催。ハリーがホグワーツ魔法魔術学校で初めて体験した驚きと興奮に満ちた日々を、名シーンにまつわる展示や演出を通じて、物語をたどるように追体験することができる。
【写真】かわいい！レイブンクロー＆スリザリンの制服が似合う吉川愛＆桜田ひより
『ハリー・ポッター』シリーズの大ファンで、スタジオツアー東京アンバサダーを務める桜田と吉川。9と3/4番線で行われたセレモニーには、桜田がレイブンクロー、吉川がスリザリンの制服姿で登場し「生徒になった気分」とにっこり。
吉川は「ずっとバラがすごく好きなので、バラを育ててみたい」といい、「いまも育てている植物があるんですけど、そこに加えて、今年の春からバラを育ててみたいなと思っています」と語った。
最後にはホグワーツ特急の“乗車チケット”をイメージした特大ケーキが登場。「すご〜い！」「かわいい〜！」と2人も大興奮していた。
映画『ハリー・ポッター』シリーズの制作の裏側を体験できる同施設では、シリーズ第一作『ハリー・ポッターと賢者の石』の公開25周年を記念してきょう18日から9月6日までの期間限定で特別企画「ホグワーツからの招待状」を開催。ハリーがホグワーツ魔法魔術学校で初めて体験した驚きと興奮に満ちた日々を、名シーンにまつわる展示や演出を通じて、物語をたどるように追体験することができる。