濱口竜介監督最新作『急に具合が悪くなる』6月19日公開決定、ティザービジュアル解禁
映画『ドライブ・マイ・カー』でアカデミー賞国際長編映画賞を受賞するなど、国内外で高い評価を受け続ける濱口竜介監督の最新作『急に具合が悪くなる』の公開日が6月19日に決定した。あわせてティザービジュアルが解禁された。
【画像】映画『急に具合が悪くなる』場面写真
本作は、がんの転移を経験しながら生き抜く哲学者・宮野真生子と、臨床現場の調査を積み重ねた人類学者・磯野真穂による往復書簡をもとにした同名書籍（晶文社）が原作。フランス、日本、ドイツ、ベルギーによる国際共同制作作品として完成した。
物語の舞台はフランス・パリ。介護施設の施設長として理想と現実の狭間で葛藤するマリー＝ルーと、がん闘病中の日本人舞台演出家・真理が出会い、交流を深めていく姿を描く。真理の病が進行する中で、二人の関係は次第に深まり、互いの人生に大きな影響を与えていく。
主人公マリー＝ルーを演じるのは、フランスの俳優ヴィルジニー・エフィラ（『ベネデッタ』）。真理役には、『ウルヴァリン:SAMURAI』などハリウッド作品にも出演し、モデル・俳優として国際的に活躍する岡本多緒が起用された。
さらに、真理が演出する舞台に出演する俳優・清宮吾朗役で長塚京三（『敵』）、吾朗の孫・窪寺智樹役で黒崎煌代（『見はらし世代』）が出演。長塚と黒崎は、マリー＝ルーと真理を引き合わせる重要な役どころとなる。
解禁されたティザービジュアルには、穏やかな表情で寄り添いながら歩くマリー＝ルーと真理の姿が映し出されている。青空の下、虹色のフレアが漂う印象的なビジュアルには、「パリ。同じ名前を持つマリー＝ルーと真理。人生で一度きりの魂の邂逅」というコピーが添えられ、物語の行方への興味をかき立てる。
（C）2026 Cinefrance Studios - Arte France Cinema - Office Shirous - Bitters End - Heimatfilm - Tarantula & Gapbusters - Same Player - Soudain JPN Partners
【画像】映画『急に具合が悪くなる』場面写真
本作は、がんの転移を経験しながら生き抜く哲学者・宮野真生子と、臨床現場の調査を積み重ねた人類学者・磯野真穂による往復書簡をもとにした同名書籍（晶文社）が原作。フランス、日本、ドイツ、ベルギーによる国際共同制作作品として完成した。
主人公マリー＝ルーを演じるのは、フランスの俳優ヴィルジニー・エフィラ（『ベネデッタ』）。真理役には、『ウルヴァリン:SAMURAI』などハリウッド作品にも出演し、モデル・俳優として国際的に活躍する岡本多緒が起用された。
さらに、真理が演出する舞台に出演する俳優・清宮吾朗役で長塚京三（『敵』）、吾朗の孫・窪寺智樹役で黒崎煌代（『見はらし世代』）が出演。長塚と黒崎は、マリー＝ルーと真理を引き合わせる重要な役どころとなる。
解禁されたティザービジュアルには、穏やかな表情で寄り添いながら歩くマリー＝ルーと真理の姿が映し出されている。青空の下、虹色のフレアが漂う印象的なビジュアルには、「パリ。同じ名前を持つマリー＝ルーと真理。人生で一度きりの魂の邂逅」というコピーが添えられ、物語の行方への興味をかき立てる。
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