コーヒー好き必見♡タリーズの“春限定新豆コーヒー”でおうちカフェを格上げ

春は、コーヒーの香りをゆっくり楽しみたくなる季節。タリーズコーヒーでは、ブラジル産の新豆を使った季節限定コーヒーが登場します。個性の異なる3種類の味わいがそろい、香りやコクの違いを飲み比べできるのも魅力。旬のコーヒーを気軽に楽しめるこの時期だけの特別な一杯で、いつものカフェ時間をちょっと贅沢にしてみませんか。春のひとときに、香り豊かなコーヒーは、新しいことを始めるきっかけになるかも。

あたらしい季節にあたらしいブラジルでほっと一息

コーヒー豆をあまり買ったことがない、選ぶのが難しそう…。そんな方にこそおすすめしたいのが、収穫したばかりの旬のおいしさが楽しめる「新豆（ニュークロップ）」です。

その中でも、タリーズが提案するのは、味わいで選べる3つのブラジル産コーヒー豆。

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あなたはどれが好き？味わいで選ぶこだわりの1杯

飲みやすい！「ブラジル バウ イエローブルボン」

200g 価格：1,430円／1P袋 価格：190円（税込）

迷ったらこれ！すっきりと飲みやすいマイルドな味は、コーヒー初心者にもきっと気に入ってもらえるはず。

特別なブラジル「バレ ド クリスタル」

200g 価格：1,720円（税込）

完熟チェリーのような甘みと華やかな香りが広がる、こだわり派にぴったりのコーヒー。

コーヒー好きなら！「ブラジル パウ」

200g 価格：1,430円／1P袋 価格：190円（税込）

こっくりとした濃厚な甘みが魅力。普段からコーヒーをよく飲む方にぜひ試してほしい味わいです。

期間限定！「ブラジルコーヒーウィーク」が全国で開催

味わいの違いをもっと楽しみたいなら、店舗で開催されるコーヒーイベントにも注目。

タリーズコーヒーでは、コーヒーのスペシャリスト「コーヒーマスター」が、淹れ方や味わいのポイントを教えてくれる「コーヒースクール」を開催しています。

4月末までは、ブラジル産の新豆（ニュークロップ）をテーマにした特別プログラムを実施中！3種類のコーヒーを飲み比べながら、ブラジルコーヒーの魅力やおいしい淹れ方を学べます。

〈詳細〉

・シーズナルビーンズコース（ベーシック）

所要時間：90分

料金：2,300円/人

・タリーズミニコーヒースクール

所要時間：30分

料金：1000円/人

店頭では試飲体験も

また、「ブラジルコーヒーウィーク」の期間中は、店舗で試飲体験が行われることも。タイミングが合えば、店頭でブラジルコーヒーの味わいを気軽に試せるかもしれません。

春だけの旬のコーヒーに出会えるこの季節。味わいの違いを楽しみながら、お気に入りの一杯を見つけてみませんか。いつものカフェ時間が、ちょっと特別なひとときになりそうです。