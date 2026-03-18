ランボルギーニ顔の「Z33」!? その正体は…

2026年2月にインテックス大阪（大阪市住之江区）で開催された「大阪オートメッセ2026」において、SPEC！は「SPEC！ Z33 WideBody youki 350Z」を出展しました。

オリジナルエアロパーツなどを展開するSPEC！（愛知県岡崎市）が出展したのは、2003年式の日産「フェアレディZ（Z33型）」をベースとした一台です。

【画像】超カッコいい！ これが日産の「“ランボ顔”フェアレディZ」です！ 画像で見る（30枚以上）

エクステリアは、フロントバンパーやオーバーフェンダーなどを含む「SPEC！ WIDEBODY KIT」とリアウイング、そしてSPEC！製の4本出しマフラーが目を引きます。

さらに、SPEC！ Z33 WideBody youki 350Zのボンネットは、純正のものをベースにヘッドライト上部をおおうように延長されたことで、さらに鋭い表情が生み出されています。

インテリアにはMOMO製ステアリングが装備されており、細部にわたって手が加えられているのも特徴です。

足回りには、IDEAL製のサスペンションや、WORK製の19インチホイール）とWANLI製のタイヤが組み合わされています。

なお、心臓部には純正の3.5リッターV型6気筒エンジンが搭載されています。

SPEC！の担当者は、SPEC！ Z33 WideBody youki 350Zについて次のように話します。

「SPEC！ Z33 WideBody youki 350Zのこだわりは、独自に加工されたボンネットです。

特に、Z33型のフェアレディZ特有のやさしい顔つきから、鋭い『バッドフェイス』へと変貌させることに注力しました。

この加工は、写真加工アプリでのシミュレーションを重ねた末にたどり着いたもので、大きなヘッドライトをあえて細めることで引き締まった表情をつくり出しました。

さらに、フロントマスクにオリジナルのエンブレムを追加することで、より精かんな印象を与えるよう工夫しています。

このスタイルにしてからは、『ランボルギーニみたいでかっこいい』という反響を多くいただくようになり、確かな手応えを感じています」

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SPEC！ Z33 WideBody youki 350Zに使用されたボディキットは、4点セットで33万円、7点フルセットで69万3000円となっています。

なお、前出の担当者によれば「大阪オートメッセ2026のようなイベントでは、特別割引されることもあるため、そうした機会を狙っていただくのもおすすめ」と話します。