夫に別れを告げられ、半狂乱になった妻は鞄の中からナイフを取り出し…
ドラマチューズ！「略奪奪婚」（毎週火曜深夜24時30分）を「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定配信中。
自分の告げ口により司とえみるの夫婦仲を壊すことに成功した千春だが、なぜか喜ぶことができない。司はクリニックを休業し姿を潜ませ、えみるはそんな司を探し回っていた。
【動画】夫に別れを告げられ、半狂乱になった妻は鞄の中からナイフを取り出し…
自分の告げ口により司(伊藤健太郎)とえみる(中村ゆりか)の夫婦仲を壊すことに成功した千春(内田理央)だが、なぜか喜ぶことができない。
司はクリニックを休業し姿を潜ませ、えみるはそんな司を探し回っていた。
やっとの思いで司を探し出したえみるだが、別れを告げられ半狂乱に。「えみるのこと一生支えるって約束したよね＿？」えみるは鞄の中からナイフを取り出し、司に向かって振り上げる。
「TVer」「ネットもテレ東」で！
出演者
千春…内田理央
司…伊藤健太郎
えみる…中村ゆりか
〇
ナオ…松本大輝
梅田亜衣…川島鈴遥
相葉藍子…街田しおん
佐久間早苗…野村真美
田尻…西慶子
原作脚本
【原作】
山田芽衣「略奪奪婚 〜デキた女が選ばれる〜」（ぶんか社刊）
【脚本】
上野詩織
監督・演出
【監督】長尾くみこ
音楽
【音楽】
菅野みづき
【オープニングテーマ】
Faulieu.「LOOP」(Faulieu.Records)
【エンディングテーマ】
the shes gone「ダーリンレス」（UK.PROJECT）
【公式HP】
【公式X】@ryakudatsu_tx
【公式Instagram】@ryakudatsu_tx
自分の告げ口により司とえみるの夫婦仲を壊すことに成功した千春だが、なぜか喜ぶことができない。司はクリニックを休業し姿を潜ませ、えみるはそんな司を探し回っていた。
【動画】夫に別れを告げられ、半狂乱になった妻は鞄の中からナイフを取り出し…
11話「死すべき野獣」
自分の告げ口により司(伊藤健太郎)とえみる(中村ゆりか)の夫婦仲を壊すことに成功した千春(内田理央)だが、なぜか喜ぶことができない。
司はクリニックを休業し姿を潜ませ、えみるはそんな司を探し回っていた。
やっとの思いで司を探し出したえみるだが、別れを告げられ半狂乱に。「えみるのこと一生支えるって約束したよね＿？」えみるは鞄の中からナイフを取り出し、司に向かって振り上げる。
「TVer」「ネットもテレ東」で！
出演者
千春…内田理央
司…伊藤健太郎
えみる…中村ゆりか
〇
ナオ…松本大輝
梅田亜衣…川島鈴遥
相葉藍子…街田しおん
佐久間早苗…野村真美
田尻…西慶子
原作脚本
【原作】
山田芽衣「略奪奪婚 〜デキた女が選ばれる〜」（ぶんか社刊）
【脚本】
上野詩織
監督・演出
【監督】長尾くみこ
音楽
【音楽】
菅野みづき
【オープニングテーマ】
Faulieu.「LOOP」(Faulieu.Records)
【エンディングテーマ】
the shes gone「ダーリンレス」（UK.PROJECT）
【公式HP】
【公式X】@ryakudatsu_tx
【公式Instagram】@ryakudatsu_tx