これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、上・中・下越の広い範囲にナダレ注意報、佐渡に乾燥注意報が発表されています。積雪の多い地域では引き続きナダレに、佐渡では火の取り扱いに注意してください。



◆18日(水)これからの天気

いま晴れているところも次第に雲が広がるでしょう。

夜は雨が降るため、お帰りの時間が遅くなる方は雨具があると安心です。



降水確率は、夕方にかけては40%以下ですが、夜は50%以上の高いところが多くなっています。





◆18日(水)の予想最高気温

最高気温は、13～16℃の予想です。

昨日より4℃前後高く、4月上旬並みの暖かさとなるでしょう。



花粉が極めて多く飛ぶところもあるため、今日もマスクや眼鏡などで花粉対策をしっかりと行ってください。