警報・注意報

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これからの気象情報です。

◆警報・注意報
現在、上・中・下越の広い範囲にナダレ注意報、佐渡に乾燥注意報が発表されています。積雪の多い地域では引き続きナダレに、佐渡では火の取り扱いに注意してください。

◆18日(水)これからの天気
いま晴れているところも次第に雲が広がるでしょう。
夜は雨が降るため、お帰りの時間が遅くなる方は雨具があると安心です。

降水確率は、夕方にかけては40%以下ですが、夜は50%以上の高いところが多くなっています。


◆18日(水)の予想最高気温
最高気温は、13～16℃の予想です。
昨日より4℃前後高く、4月上旬並みの暖かさとなるでしょう。

花粉が極めて多く飛ぶところもあるため、今日もマスクや眼鏡などで花粉対策をしっかりと行ってください。