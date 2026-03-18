次第に雲が広がり夜は雨に、４月上旬並みの暖かさ 花粉の飛散量も多く注意を【これからの天気(3月18日11時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
◆警報・注意報
現在、上・中・下越の広い範囲にナダレ注意報、佐渡に乾燥注意報が発表されています。積雪の多い地域では引き続きナダレに、佐渡では火の取り扱いに注意してください。
◆18日(水)これからの天気
いま晴れているところも次第に雲が広がるでしょう。
夜は雨が降るため、お帰りの時間が遅くなる方は雨具があると安心です。
降水確率は、夕方にかけては40%以下ですが、夜は50%以上の高いところが多くなっています。
◆18日(水)の予想最高気温
最高気温は、13～16℃の予想です。
昨日より4℃前後高く、4月上旬並みの暖かさとなるでしょう。
花粉が極めて多く飛ぶところもあるため、今日もマスクや眼鏡などで花粉対策をしっかりと行ってください。
◆警報・注意報
現在、上・中・下越の広い範囲にナダレ注意報、佐渡に乾燥注意報が発表されています。積雪の多い地域では引き続きナダレに、佐渡では火の取り扱いに注意してください。
◆18日(水)これからの天気
いま晴れているところも次第に雲が広がるでしょう。
夜は雨が降るため、お帰りの時間が遅くなる方は雨具があると安心です。
降水確率は、夕方にかけては40%以下ですが、夜は50%以上の高いところが多くなっています。
◆18日(水)の予想最高気温
最高気温は、13～16℃の予想です。
昨日より4℃前後高く、4月上旬並みの暖かさとなるでしょう。
花粉が極めて多く飛ぶところもあるため、今日もマスクや眼鏡などで花粉対策をしっかりと行ってください。