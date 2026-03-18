新潟市で、アメリカ発祥のスポーツ『ピックルボール』の大会が開かれました。



『ピックルボール』は60年前にアメリカで考案されたスポーツで、穴が開いたプラスチック製のボールを専用のラケットでテニスのように打ち合います。



7日に新潟市で競技団体公認の大会が開かれ、約120人が参加しました。ピックルボールは打ち返したボールのスピードが緩やかなため、幅広い世代が楽しめるということです。



■ハードオフコーポレーション 山本太郎社長

「新潟もいまピックルボールがかなり盛んになっています。1年前に比べるとおそらくプレー人口も倍くらいになっている。」



試合は、「50歳以上」と「一般」のダブルスで行われ、熱戦が繰り広げられました。