台湾大会Vの菅楓華が“凱旋ドレス” 賞金使ってガチャガチャは…「来週の宮崎で（笑）」
＜Vポイント×SMBCレディス 事前情報◇17日◇紫カントリークラブ すみれコース（千葉県）◇6731ヤード・パー72＞先週の「台湾ホンハイレディース」でツアー通算2勝目を挙げた菅楓華が、17日に行われたプロアマ前夜祭にジャケットスタイルで出席した。
【前夜祭写真】結婚してました！ 小祝さくらは黒ワンピースで登場
会場でも他の選手たちから「おめでとう」と祝福され笑顔。だがアンダーパーが菅ただ一人という激戦後ということもあり、ちょっぴりお疲れの様子だ。それでも「昨日はたくさん寝られました」。しっかり回復をはかり、本番に臨むつもり。この日のファッションについては、「普段はあまり着ない白を着てみました。清楚系で」とニコリ。大人びた雰囲気を演出していた。台湾での優勝会見では、5600万円超の優勝賞金の使い道について、「ハマっているガチャガチャを無限に回したい」と話して笑いを誘っていた。ただ帰国直後とあって、まだ実行にはうつしていない。「来週は（アクサレディス開催で）宮崎に帰れるのでそこでやります」と“宣言”し、また笑顔を見せた。先週に続き、今週も2020年の「日本オープン」や、22年の「日本女子オープン」が開催された難コースが舞台になる。そのなかでの2週連続優勝を期待され、「頑張ります」と力を込めた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
菅楓華、高額V賞金でかなえたい夢にほっこり「ガチャガチャを無限に…」
ホステスプロ吉田鈴は“透け感”ある花柄スタイル【前夜祭写真】
“アイドル”菅沼菜々は超ミニスカート【前夜祭写真】
スイカをかじる“ミヤコレ”都玲華【写真】
入れ替えた3Wとパターが大活躍 モンスターコースで圧勝した菅楓華のクラブセッティング【写真アリ】
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会場でも他の選手たちから「おめでとう」と祝福され笑顔。だがアンダーパーが菅ただ一人という激戦後ということもあり、ちょっぴりお疲れの様子だ。それでも「昨日はたくさん寝られました」。しっかり回復をはかり、本番に臨むつもり。この日のファッションについては、「普段はあまり着ない白を着てみました。清楚系で」とニコリ。大人びた雰囲気を演出していた。台湾での優勝会見では、5600万円超の優勝賞金の使い道について、「ハマっているガチャガチャを無限に回したい」と話して笑いを誘っていた。ただ帰国直後とあって、まだ実行にはうつしていない。「来週は（アクサレディス開催で）宮崎に帰れるのでそこでやります」と“宣言”し、また笑顔を見せた。先週に続き、今週も2020年の「日本オープン」や、22年の「日本女子オープン」が開催された難コースが舞台になる。そのなかでの2週連続優勝を期待され、「頑張ります」と力を込めた。
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