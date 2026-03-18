相川七瀬、50代でシール帳デビュー パワーパフガールズでそろえた中身がガチすぎる「楽しそう」「うぉーシール大人買い」
歌手の相川七瀬（51）が17日、自身のインスタグラムを更新。50代でシール帳デビューしたことを告白した。
【動画】「ハマってるんですか?!可愛い」 パワーパフガールズでそろえた相川七瀬のシール帳
相川は「シール帳を始めてみた」と、お気に入りのシールでシール帳を作る様子を披露。ハッシュタグには「#パワーパフガールズ」「#バブルス担」と添えられており、特定のキャラクターへの深い愛が伝わる“ガチすぎる”ラインナップとなっている。
ボンボンドロップシールがぎっしりと詰まったコレクションに、コメント欄には「楽しそう」「うぉーシール大人買い」「可愛い」「楽しそう」「七瀬さんもハマってるんですか?!可愛い」「若いですな」などの声が寄せられている。
【動画】「ハマってるんですか?!可愛い」 パワーパフガールズでそろえた相川七瀬のシール帳
相川は「シール帳を始めてみた」と、お気に入りのシールでシール帳を作る様子を披露。ハッシュタグには「#パワーパフガールズ」「#バブルス担」と添えられており、特定のキャラクターへの深い愛が伝わる“ガチすぎる”ラインナップとなっている。
ボンボンドロップシールがぎっしりと詰まったコレクションに、コメント欄には「楽しそう」「うぉーシール大人買い」「可愛い」「楽しそう」「七瀬さんもハマってるんですか?!可愛い」「若いですな」などの声が寄せられている。