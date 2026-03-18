きゃりーぱみゅぱみゅ、ノリノリで自身のステージ見守る1歳わが子の様子を公開「尊すぎる」「これは泣いちゃう」「もうこんなに大きく」
歌手のきゃりーぱみゅぱみゅ（33）が17日、自身のインスタグラムを更新。ステージを見守るわが子の様子を公開した。
【動画】「尊すぎる」「もうこんなに大きく」きゃりーぱみゅぱみゅが公開したノリノリのわが子
「母ちゃん嬉しくって泣いちゃうよ」とうれしそうにつづり、1本の動画をアップ。大きめのヘッドフォンをつけて音楽に合わせ手拍子をしながら、母・きゃりーのステージを見学するわが子の姿が収められている。
このかわいらしい姿にファンからは、「尊すぎる世界線」「可愛すぎる もうこんなに大きくなったんですね」「これは泣いちゃう」「もぉこんなにしっかりしてるんですね」「母ちゃんの事だいすきなんだね」「将来のきゃりーちゃん」などの声が寄せられている。
きゃりーは、俳優の葉山奨之（30）と2023年3月に結婚を発表。24年10月に第1子の誕生を発表した。
【動画】「尊すぎる」「もうこんなに大きく」きゃりーぱみゅぱみゅが公開したノリノリのわが子
「母ちゃん嬉しくって泣いちゃうよ」とうれしそうにつづり、1本の動画をアップ。大きめのヘッドフォンをつけて音楽に合わせ手拍子をしながら、母・きゃりーのステージを見学するわが子の姿が収められている。
このかわいらしい姿にファンからは、「尊すぎる世界線」「可愛すぎる もうこんなに大きくなったんですね」「これは泣いちゃう」「もぉこんなにしっかりしてるんですね」「母ちゃんの事だいすきなんだね」「将来のきゃりーちゃん」などの声が寄せられている。
きゃりーは、俳優の葉山奨之（30）と2023年3月に結婚を発表。24年10月に第1子の誕生を発表した。