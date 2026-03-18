20Âå¤ÎÃËÀ¾ÃËÉ»Î¤¬〝Åö¤ÆÆ¨¤²〟¡¡È¬Âå¹°è¾ÃËÉËÜÉô
È¬Âå¹°è¾ÃËÉËÜÉô¤Î20Âå¤ÎÃËÀ¾ÃËÉ»Î¤¬¡¢¼Ö¤ÇÅö¤ÆÆ¨¤²¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û20Âå¤ÎÃËÀ¾ÃËÉ»Î¤¬〝Åö¤ÆÆ¨¤²〟¡¡È¬Âå¹°è¾ÃËÉËÜÉô
È¬Âå¹°è¾ÃËÉËÜÉô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤ÎÃËÀ¾ÃËÉ»Î¤Ï¡¢¶ÈÌ³»þ´Ö³°¤À¤Ã¤¿1·î18Æü¸áÁ°4»þ¤´¤í¡¢·§ËÜ»ÔÆâ¤ÎÃó¼Ö¾ì¤«¤é¾èÍÑ¼Ö¤òÈ¯¿Ê¤µ¤»¤ëºÝ¤Ë¡¢Ãó¼Ö¤·¤Æ¤¤¤¿ÊÌ¤Î¼Ö¤Ë¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¾ÃËÉ»Î¤Ï¡¢·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤»¤º¤Ë¤½¤Î¾ì¤«¤éÎ©¤Áµî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¾×ÆÍ¤·¤¿¼Ö¤Ë¤ÏÃ¯¤â¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¾ÃËÉËÜÉô¤Ï¡¢ÃËÀ¾ÃËÉ»Î¤«¤éÊó¹ð¤ò¼õ¤±¡¢·Ù»¡¤«¤é¤âÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤ÎÁÜºº¤¬½ª¤ï¤ê¼¡Âè¡¢»Ø¿Ë¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ½èÊ¬¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£