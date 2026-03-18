¡Ú½÷»Ò¥Ð¥¹¥±¡ÛÆüËÜ¤¬Ë¾¤ß¤ò¤Ä¤Ê¤®WÇÕ½Ð¾ì·èÄê¡¡0¾¡3ÇÔ¤Î³³¤Ã¤×¤Á¤«¤é2Ï¢¾¡¡¡ºÇ½ªÀï¤ÏÊ¿²¼°¦²Â¤¬¥Á¡¼¥àºÇÂ¿17ÆÀÅÀ
¡þFIBA ½÷»Ò¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2026 Í½Áª¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È ÆüËÜ 83-39 ¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó(3·î11¡Á18Æü¡¢¥È¥ë¥³¡¦¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ë)
¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤¬¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÎÀÚÉä¤ò¼ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Í½Áª¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ï¡¢À¤³¦4ÅÔ»Ô¤Ç³«ºÅ¡£¤¹¤Ç¤Ë½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤ò½ü¤¡¢³Æ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬9·î¤Ë¥É¥¤¥Ä¤Ç³«Ëë¤¹¤ë½÷»Ò¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2026ËÜÂç²ñ¤Î½Ð¾ìÀÚÉä¤ò¤Ä¤«¤ß¤Þ¤¹¡£
¥È¥ë¥³¡¦¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÆüËÜ¤Ï¡¢½éÀï¤Î¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¡¢2ÀïÌÜ¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢3ÀïÌÜ¤Î¥È¥ë¥³¤È3Ï¢ÇÔ¡£¥«¥Ê¥ÀÀï¤Ç66-62¤È¿É¾¡¤·Ë¾¤ß¤ò¤Ä¤Ê¤²¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ½ªÀï¤ò»Ä¤·¡¢ÆüËÜ¤¬¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¾ò·ï¤Ï¡¢ºÇ²¼°Ì6°Ì¤ËÄÀ¤à¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÀï¤Ç¾¡Íø¤¬É¬¿Ü¡£²Ã¤¨¤Æ¼ó°Ì¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤¬2°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë¥«¥Ê¥À¤Ë¾¡Íø¤¬¾ò·ï¤Ç¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤ÏÊ¿²¼°¦²ÂÁª¼ê¤¬7ËÜÃæ5ËÜ¤Î3P¥·¥å¡¼¥ÈÀ®¸ù¤Ç¥Á¡¼¥àºÇÂ¿17ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Ë83-39¤ÈÂç¾¡¤·¡¢»Ä¤¹¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤È¥«¥Ê¥ÀÀï¤òÂÔ¤Ä¤Î¤ß¡£82-76¤Ç¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤¬¾¡Íø¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÆüËÜ¤¬15²óÌÜ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¤ÎÀÚÉä¤ò¼ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¦ÆüËÜ¤ÎÆüÄø·ë²Ì
Âè1Àï ¡ü 65-77 ¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼
Âè2Àï ¡ü 71-81 ¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢
Âè3Àï ¡ü 67-75 ¥È¥ë¥³
Âè4Àï ¡û 66-62 ¥«¥Ê¥À
Âè5Àï ¡û 83-39 ¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó
1°Ì 5¾¡0ÇÔ ¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢
2°Ì 3¾¡2ÇÔ ¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼
3°Ì 2¾¡3ÇÔ ¥È¥ë¥³
4°Ì 2¾¡3ÇÔ ÆüËÜ
5°Ì 2¾¡3ÇÔ ¥«¥Ê¥À
6°Ì 1¾¡4ÇÔ ¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó