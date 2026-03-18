Snow Man渡辺翔太、Swarovskiまとい圧倒的な光放つ 春夏キャンペーン新ビジュアルが公開
9人組グループ・Snow Manの渡辺翔太がジャパンアンバサダーを務めるSwarovskiの春夏キャンペーンの新ビジュアルが18日、公開された。新ビジュアルのインスピレーションは、自然の魔法を称える幻想的な庭園。シンプルなデザインをベースにしながらも、Swarovskiならではのサヴォアフェールが光るジュエリーや新作のクリスタル・オブジェがそろう。
【写真】透明感あふれる美肌を披露する渡辺翔太
渡辺がブルーとホワイトのシャツにさわやかにコーディネートしたのは、そのクリスタルの庭園に咲き誇るような花々を表現した色彩豊かなジュエリー。そしてSwarovskiクリスタルパールがポイントとなったモチーフペンダントとピアスです。Swarovskiならではのクリスタルの輝きと、渡辺が放つ透明感あふれる輝きが呼応し、より大きなオーラとなって光を放つ。
また、庭園に訪れるトンボや蝶も今回のコレクションにおける重要なモチーフ。幸運と変化の象徴であるトンボにインスピレーションを得たジュエリーは、そっとライフスタイルに寄り添うお守りのよう。渡辺がその指先で優しくかける魔法によって、今にも飛び立ちそうな動きを見せる蝶のクリスタル・オブジェは幻想的な光をまとい、驚きの瞬間を届けている。
Swarovskiの2026春夏新作コレクションは、ポップ・ラグジュアリーにおけるメゾンの存在感をさらに高める、象徴的なブランドモーメントを創出。独自のクリエイティビティ、クラフツマンシップ、そしてサヴォアフェールへの揺るぎない敬意を体現する。
【写真】透明感あふれる美肌を披露する渡辺翔太
渡辺がブルーとホワイトのシャツにさわやかにコーディネートしたのは、そのクリスタルの庭園に咲き誇るような花々を表現した色彩豊かなジュエリー。そしてSwarovskiクリスタルパールがポイントとなったモチーフペンダントとピアスです。Swarovskiならではのクリスタルの輝きと、渡辺が放つ透明感あふれる輝きが呼応し、より大きなオーラとなって光を放つ。
Swarovskiの2026春夏新作コレクションは、ポップ・ラグジュアリーにおけるメゾンの存在感をさらに高める、象徴的なブランドモーメントを創出。独自のクリエイティビティ、クラフツマンシップ、そしてサヴォアフェールへの揺るぎない敬意を体現する。