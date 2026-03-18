元宮崎県知事・東国原英夫氏の政策担当を務めている長男の加藤守氏が、第１子男児の誕生を報告した。

１８日までに自身のインスタグラムを更新し「先日、ゆいが男の子を出産しました」と妻の出産を発表。「母子ともに健康で、無事退院し、自宅に戻りました。お気遣いいただいた皆様におかれましては、大変有難うございました」と伝えた。

「ゆいの陣痛が始まったのが夜。病院に送り、自分だけ一時帰宅ののち、再度産院に駆けつけたのが深夜を回ったあたりでした。そこから壮絶な陣痛との闘いを経て生まれたのは午前６：０３」と回顧。「その間付きっきりでゆいをケアし、支えて下さった助産師さん、そして産院の先生には、感謝の一言が見つかりません。新たな命、ストーリーが生まれる、産婦人科の皆様のお仕事に深く敬意を表します。改めて有難うございました」と感謝と尊敬の気持ちを記した。

赤ちゃんを抱っこする写真をアップ。守氏が驚いている表情を見せた一枚は「オムツの中から鈍い破裂音がした瞬間の写真」と説明した。フォロワーは「可愛ぃ〜ですね」「新生児可愛いぃぃぃぃぃ！！！」「目大きいね！！すっごく可愛い」「奥様のゆいさんにそっくりですね」「目々パッチリ カッワイ」「ありゃ〜可愛いいですね。鼻が高いし整ってますね！！」「奥様そっくり！」と赤ちゃんの姿にデレデレだ。

加藤氏は立大卒業後、米ワシントンのジョージタウン大公共政策大学院に進学。渡米中は、戦略国際問題研究所（ＣＳＩＳ）でもインターンとして活動した。２５歳で帰国し、野村総研に入社。コンサルタントとして、物流、観光、人材政策、地方創生などの調査や政策立案の業務を担当した。２０２２年、父・東国原英夫の宮崎での活動をサポートするため宮崎に移住。２０２５年２月に東国原氏のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「そのまんま宮崎」で結婚を報告。母で女優・かとうかず子の６７歳の誕生日だった同年２月２０日に婚姻届を提出したと明かした。同年１１月に妻の第１子妊娠を公表した。