米株価指数先物 時間外 ダウ130ドル超高 原油先物下落で 米株価指数先物 時間外 ダウ130ドル超高 原油先物下落で

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米株価指数先物 時間外 ダウ130ドル超高 原油先物下落で



東京時間11:49現在

ダウ平均先物JUN 26月限 47485.00（+137.00 +0.29%）

Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 6794.00（+20.75 +0.31%）

ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 25127.75（+112.25 +0.45%）



米株先物は上げ幅を拡大、原油先物に連動。



イランがラリジャニ氏の死亡を認めた。最高指導者アリ・ハメネイ師以来、最高位クラスの要人となるためイランにとって大打撃となる。時間外で原油価格は94ドル台半ばまで下落している。



ただ、要人殺害を受けイランの対米報復攻撃は激化する見通しとなっており、戦争は長期化する恐れがある。

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