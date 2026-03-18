「Powerbeats Pro 2 - Nike Special Edition」

Beatsは、Nikeと初めてコラボレーションした完全ワイヤレスイヤフォン「Powerbeats Pro 2 - Nike Special Edition」を、3月20日にApple Storeで発売する。価格は39,800円。

「Nikeを象徴するエネルギッシュなボルトカラーと、Beatsの業界最高水準のオーディオテクノロジーを融合させた、エリートスポーツとストリートスタイルの双方に応えるパフォーマンスをサポートするイヤフォン」というモデル。

右側イヤフォンにNikeのスウォッシュ、左側イヤフォンにBeatsの“b”ロゴがあしらわれる

コラボレーションモデルでは、Beatsが史上初めて製品のロゴスペースをパートナーに開放。右側イヤフォンにNikeのスウォッシュロゴ、左側にBeatsの“b”ロゴがあしらわれており、「両ブランドのアイコンが一つのプロダクトに刻まれた、歴史的なデザインを実現した」としている。

充電ケースは、ボルトカラーをあしらったマットブラックデザイン。ケース内蓋には「JUST DO IT」のメッセージも刻まれる。

ベースモデルの「Powerbeats Pro 2」はイヤーフック付きの完全ワイヤレスイヤフォン。完璧なつけ心地を追求し、約1,000人のアスリートを対象に1,500時間以上のテストを行なったという。

アクティブノイズキャンセリング(ANC)や外音取り込みモードに対応。心拍数モニタリングセンサーも内蔵し、最大50種類のワークアウトで心拍数や消費カロリーを記録できる。

音質面では、カスタマイズした音響アーキテクチャにより、周波数カーブ全体でパワフルでバランスの優れたサウンドを実現。2層ドライバによって音の歪みも低減する。

内向きのマイクを使って装着状態と密閉性をモニタリングし、ユーザーの耳に届く音を測定、音楽の周波数を調整するアダプティブイコライゼーションが利用できる。パーソナライズされた空間オーディオやダイナミックヘッドトラッキングにも対応する。

バッテリー駆動時間はイヤフォン単体で最大10時間、ケース併用で最大45時間。IPX4の耐汗耐水仕様。

コラボレーションモデル発売に合わせ、長年のブランドアンバサダーであるバスケットボール選手、レブロン・ジェームズを起用したキャンペーン動画も公開されている。

LeBron James & Tom Kim: Block Out the Noise | Powerbeats Pro 2 | Beats x Nike