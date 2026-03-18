◆ＷＢＣ 決勝 米国―ベネズエラ（１７日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

侍ジャパン・大谷翔平投手（３１）＝ドジャース＝が１７日（日本時間１８日）、第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）での“キング”が確定した。米国とベネズエラによる決勝で、ＷＢＣの全日程が終了。侍ジャパンは史上初めて準々決勝で敗退したが、大谷は今大会は３本塁打で、Ｊ・カミネロ（ドミニカ共和国、レイズ）、Ｊ・デュラン（メキシコ、Ｒソックス）、Ｖ・パスカンティーノ（イタリア、ロイヤルズ）と並んで最多本塁打となった。

大谷は２３年の前回大会は二刀流で世界一に貢献したが、今大会は打者に専念。４試合に出場して１３打数６安打の打率４割６分２厘、３本塁打、７打点、ＯＰＳ１・８４２の成績を残した。６日の１次ラウンド初戦・台湾戦（東京ドーム）で先制の満塁弾を放つと、７日の韓国戦でも１点を追う３回１死走者なしの２打席目に同点ソロを放って逆転勝ちを演出。さらに準々決勝のベネズエラ戦では、１回表に山本（ドジャース）がアクーニャ（ブレーブス）に先頭弾を浴びたが、先頭弾でお返しする“離れ業”をやってのけた。

◇ＷＢＣ１大会最多本塁打

▽２００６年 李承ヨプ（韓国）＝５本

▽０９年 セペダ（キューバ）、李机浩、金泰均（いずれも韓国）、ギーエン（ベネズエラ）、ガルシア（メキシコ）、ダン、ユーキリス（いずれもアメリカ）＝３本

▽１３年 デスパイネ（キューバ）、アブレイユ（キューバ）＝３本

▽１７年 バレンティン（オランダ）＝４本

▽２３年 ターナー（アメリカ）＝５本