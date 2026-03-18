◆ＷＢＣ 決勝 米国２―３ベネズエラ（１７日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

世界一奪還を狙った米国の主将Ａ・ジャッジ外野手がベネズエラとのＷＢＣ決勝に「３番・右翼」で先発出場したが、４打数ノーヒット、３三振。ベネズエラに初優勝を献上し、無念の準優勝に終わった。試合後はぼう然とし、ベンチでバットを持ったまま動けず。グラウンドで狂喜乱舞するベネズエラナインを見つめ、悔しさをにじませた。

ジャッジは、１打席目は見逃し三振、２打席目は空振り三振に倒れ、２点ビハインドの６回２死一塁で迎えた第３打席も三ゴロ。２点ビハインドの８回には直前のハーパーが起死回生の同点２ランで一気に流れが変わったが、続くジャッジは見逃し三振に倒れていた。

米国は昨季メジャーデビューした有望株のマクリーン（メッツ）が先発。だが、両軍無得点の３回にはガルシアの中犠飛で先制を許し、５回には先頭アブレイユにソロを被弾し、２点のビハインドを背負った。８回にはハーパーの同点弾で試合を振り出しに戻したが、同点の９回にはウィットロックが、スアレスに適時二塁打を浴び、勝ち越しを許した。

米国代表は２３年の第５回大会では決勝で日本に敗れて準優勝。１７年の第３回大会では頂点に立ったが、過去５大会で優勝したのは１度だけで、雪辱に燃えている。主将を務めるＭＶＰ３度のジャッジ、同２度のハーパーの「ＭＶＰコンビ」が、待望の初出場で中軸を担う。捕手史上最多６０発のローリー、大谷と本塁打王を争ったＤＨシュワバー、若きスター遊撃手ウィット、昨季３５発のバクストンら圧倒的な爆発力を誇るドリームチームで臨んだが、頂点には届かなかった。