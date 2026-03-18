優秀すぎ！フォロワー5万人の人気ユーザーのリアル買いはコレ。おかずの味が一発で決まる「究極のめんつゆ」7選＜前編＞

料理が好きで、レシピを多数考案しているクックパッドアンバサダーさんに、普段から使っているお気に入りの調味料と、それを使ったおすすめレシピを教えてもらいました。今回のテーマは、そばなどの麺類から煮物、丼ものまで、幅広い料理に使える「めんつゆ」です。

もう味付けで迷わない！一発で味が決まるめんつゆ＆レシピ

1.かつおの風味が豊かに香る「創味のつゆ」

ベルク／ライフで購入

5万人以上のフォロワーを抱えるクックパッド人気ユーザー しるびー1978さんと、マダム・フィーカさんのおすすめは、創味食品の「創味のつゆ」。

「香りがとても良く、味もまろやかでとにかくおいしい。各社商品を買い比べた結果、創味のつゆにたどり着きました」（しるびー1978さん）



「減塩タイプを愛用中。旨みが塩分の少なさをカバーして、物足りなさを感じません」（マダム・フィーカさん）

おすすめレシピ



「混ぜてかけるだけであっという間に1品完成します。のべ2500人の方に作っていただきました！」（しるびー1978さん）

「とろとろのナスとラム肉の旨み入り、極上のつゆが味わえるつけ麺です。『お蕎麦屋さんみたい』と家族に大好評

でした」（マダム・フィーカさん）

2.関西風の上品な味わい「うどんだしの素」



makopapaさんがおすすめするのは、旭食品の「うどんだしの素」。

「10倍濃縮でつゆ自体はめちゃくちゃ濃いですが、炒め物や煮物に使うとおいしいです」

おすすめレシピ



「うどんだしの素をベースにあわせ調味料を作って、鶏肉と冷凍野菜を炒めるだけなので簡単に作れます」

3.4倍濃縮のお得感が嬉しい「濃いだし 本つゆ」

スーパーみやしまなどで購入

よっちさんのおすすめは、キッコーマンの「濃いだし 本つゆ」。

「4倍濃縮のめんつゆは濃くて減りが遅く、買い物の手間が省けます！」



おすすめレシピ



「一人前分など少量だけそばが余ったときは、このそばサラダ！家族全員大好きです。余り物には福があるとはまさにこのこと！」

4.無添加の旨みが凝縮「鰹たっぷりつゆ」

ネットで購入



マユミリオンさんのおすすめは、節辰商店の「鰹たっぷりつゆ」。

「無添加で化学調味料不使用、鰹のだしがよく効いている名古屋生まれのめんつゆです」



おすすめレシピ



「しっかりした鰹のだしとみりんとしょうゆの旨みでこれ一つで味が決まります」

賢く選べば時短や節約が叶う！

素材にこだわった本格派から、スーパーで気軽に購入できる商品まで全4種のめんつゆをご紹介しました。特に4倍や10倍といった高濃縮タイプは、コスパが良いだけでなく、買い物の手間を減らせるという隠れたメリットも。

自分のライフスタイルにぴったりの一本を見つければ、忙しい日の料理もきっと今より楽しくなるはずです。今回ご紹介した商品とレシピを参考に、新たな定番商品やメニューを見つけてくださいね。

画像提供：Adobe Stock

プレミアムサービスなら「めんつゆを使ったレシピ」が見放題！

プレミアムサービスでは、1万件以上の「めんつゆを使ったレシピ」から作りたいレシピがすぐに見つかります。1000人以上が作った殿堂入りレシピも検索できるので、ごはん作りがスムーズに！他にも「人気順検索」や、「MYフォルダ」の容量が3000件にアップしたりと利用できる機能がたくさん！



プレミアムサービスを試して

めんつゆを使った殿堂入りレシピをみる





