女優の白石聖が１８日、都内で行われた化粧品会社・メナードのブライトニングシリーズ「フェアルーセント」の新ミューズ就任記者発表会に出席した。

この日公開される新ＣＭに出演。「美容がすごく好きでスキンケアを大切にしていたのでうれしかった。これからもお手入れを頑張っていこうと思いました」。撮影は昨年に行われ「非常にきれいにとってもらえました」と回想した。

自身のスキンケアについて、多忙な日々のなかで「睡眠時間は大切。積み重ねが大事なので、どんなに眠くても欠かさないようにはしている」とした。

春から挑戦したいことに水泳を挙げ「役柄で水泳選手の役をいただいた時に、意外と楽しいと思えたことがあった。それからは（水泳で）体を動かすことがリフレッシュにつながった」と回想。しばらくお休みしていたそうだが「暖かくなったら再開させたい。私、クロールか犬かきしかできないんですけど…」とやる気を見せた。現在は恋愛リアリティーショーにハマっており「箱推しになっている。みんな幸せになってほしい」とした。

小学６年から猫の「モーちゃん」と過ごしている白石は「今朝も猫ちゃんが起こしてくれた」と笑顔。猫の食事を用意してから支度をするといい「人生の半分以上の付き合い。甘えん坊だけど、モーちゃんファーストなので彼のしたいように（している）」と明かした。

白石は現在放送中のＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」で、仲野太賀が演じる主人公・豊臣秀長（登場時は小一郎）の幼なじみで初恋相手の直（なお）役を熱演。劇中では不慮の死を遂げたことで“直ロス”も話題になった。