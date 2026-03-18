『日プ新世界』“残酷ルール”明らかに「厳しくない？」「ボイプラ2方式？」「練習生候補って脱落候補のことだったの？」
サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）第4弾『PRODUCE 101 JAPAN新世界』（通称『日プ新世界』）の第1話（26日放送）予告が公開された。動画内では、残酷なルールが明らかになり、反響が寄せられている。
【集合ショット】圧巻！お披露目された『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』練習生
予告では、「レベル分けテスト」と思われるパフォーマンスシーンが公開され、国民プロデューサー代表のディーン・フジオカが「脱落者はそのまま帰っていただくことになります」と告げる場面も。参加者も「ふざけんじゃねぇよって感じですね」「厳しくない？」とこぼしていた。
さらに、「剣持吉成くん、脱落候補となります」と発表される場面もあった。なお、剣持は、練習生候補として事前投票「101 PASS」に名を連ねていたが、テーマソング「新世界（SHINSEKAI）」披露時には、Aチームの立ち位置でパフォーマンスしており、その経緯や“練習生候補”の定義に注目が集まっている。
国民プロデューサー（視聴者）からは「脱落候補ってなに」「残酷すぎ…」「練習生候補って脱落候補のことだったの？」「即帰宅＝練習生候補に降格？」「ボイプラ2方式？」といった声が寄せられている。
『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）は2019年の第1弾を皮切りに3シリーズが制作され、JO1、INI、ME:Iらを輩出した。『日プ新世界』は「新世界の扉を開くグローバルボーイズグループ誕生」を掲げ、全世界から参加者を募集。シリーズ初のグローバルオーディションとして、国籍と出身地を問わず応募が可能となった。デビュー組は、日韓同時デビューとなる。
Leminoにて3月26日午後9時から無料配信されるほか、CJ ENMのグローバルK-POPコンテンツプラットフォーム「Mnet Plus」にてグローバル配信もされる。
【集合ショット】圧巻！お披露目された『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』練習生
予告では、「レベル分けテスト」と思われるパフォーマンスシーンが公開され、国民プロデューサー代表のディーン・フジオカが「脱落者はそのまま帰っていただくことになります」と告げる場面も。参加者も「ふざけんじゃねぇよって感じですね」「厳しくない？」とこぼしていた。
国民プロデューサー（視聴者）からは「脱落候補ってなに」「残酷すぎ…」「練習生候補って脱落候補のことだったの？」「即帰宅＝練習生候補に降格？」「ボイプラ2方式？」といった声が寄せられている。
『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）は2019年の第1弾を皮切りに3シリーズが制作され、JO1、INI、ME:Iらを輩出した。『日プ新世界』は「新世界の扉を開くグローバルボーイズグループ誕生」を掲げ、全世界から参加者を募集。シリーズ初のグローバルオーディションとして、国籍と出身地を問わず応募が可能となった。デビュー組は、日韓同時デビューとなる。
Leminoにて3月26日午後9時から無料配信されるほか、CJ ENMのグローバルK-POPコンテンツプラットフォーム「Mnet Plus」にてグローバル配信もされる。