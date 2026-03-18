◇ワールドベースボールクラシック 決勝 ベネズエラ3-2アメリカ(現地時間17日、ローンデポ・パーク)

WBC(ワールドベースボールクラシック)の決勝はアメリカが2-3で敗戦。2017年以来2度目の優勝を逃しました。

アメリカの先発ノーラン・マクリーン投手は3回に犠牲フライで先制を許すと、5回には先頭のウィルヤー・アブレイユ選手にソロホームランを浴び5回途中2失点で降板します。

打線はベネズエラの先発、エドゥアルド・ロドリゲス投手の前に5回途中1安打に抑えられると、6回はベネズエラの3番手ホゼ・ブットー選手から2番ブライス・ハーパー選手がチーム2本目のヒットを放ちましたが、ここまで2三振の3番アーロン・ジャッジ選手がサドゴロに倒れ得点できず、0-2で後半に進みました。

7回、8回はベネズエラ打線を無失点に抑えたアメリカの投手陣。この好投に応えたい打線は8回、2アウトからフォアボールでランナーを出すと2番ブライス・ハーパー選手がホームランを放ち同点に追いつきました。

しかし9回、この回からマウンドに上がったギャレット・ウィットロック投手が先頭にフォアボールを許し盗塁でランナー2塁とされると、エウヘニオ・スアレス選手にタイムリーを浴び痛恨の失点。勝ち越しを許しました。

その裏、アメリカはカイル・シュワーバー選手が三振。続く打者も倒れ2アウトとなるとローマン・アンソニー選手が空振り三振となり1点差で優勝を逃しました。

敗戦が決まるとジャッジ選手は立ったまましばらく動けず、歓喜に沸くベネズエラを見つめ、エースのポール・スキーンズ投手も悔しそうに歯を食いしばりました。