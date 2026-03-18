自分よりも高い柵を軽々と飛び越える犬の姿に、SNSで驚きの声があがっている。

【映像】助走なしで柵を飛び越える様子（実際の映像）

すました顔で飼い主さんのそばに座るネルちゃん（3歳）。すると、軽やかに柵を飛び越えて向こう側へ。「どう？すごいでしょ？」と目を輝かせるネルちゃんに対し、飼い主（@AkuaLapisdawan）は「気づいたら足元にいるのほんと柵の意味ないじゃん」と笑っている。この柵は台所と部屋を仕切るために飼い主さんが設置したんだが、ネルちゃんはいつの間にか台所にいる飼い主の足元に…。ぴょーんと向こう側に戻ると姉のラピスちゃん（4歳）と一緒にドヤ顔している。

仲良しのお姉ちゃんに「ハムハム」されるのが日課だというネルちゃん。運動神経が良く、お散歩では階段ダッシュして、飼い主の方が運動をさせられている感じなんだとか。実は生後2カ月ぐらいですでに柵を飛び越えていたそうで、飼い主は柵の設置方法にずっと悩んでいるんだそうだ。この日は、かなり高く設置したにもかかわらず楽々クリアされ「もう柵の意味がないな…」と思わず笑ってしまった飼い主だった。

動画を見た人からは「助走無しで自分より高い柵飛ぶとか凄すぎ」「美しい越え方！」「もっと高くしても飛んじゃうのかな」などのコメントが寄せられている。

（『ABEMA Morning』より）