中村勘九郎の妻・前田愛、息子たちへの“最後の”手作り弁当を披露「小学生最後のお弁当と中学生最後のお弁当、それぞれ、作り終わりました」
歌舞伎俳優・6代目 中村勘九郎（44）の妻で俳優の前田愛（42）が、18日までに自身のインスタグラムを更新。「小学生最後のお弁当と中学生最後のお弁当、それぞれ、作り終わりました」と報告し、息子たちへの“最後の”手作り弁当を披露した。
【写真】「愛がいっぱい」「おいしそう」前田愛が公開した息子たちへの“最後の”手作り弁当 ※1・2枚目
前田の長男は、歌舞伎俳優の3代目 中村勘太郎（15）、次男は2代目 中村長三郎（12）。投稿では、それぞれの好物を詰め込み「大したものはできないけど丁寧に心を込めて」作ったという、愛情たっぷりの弁当の写真を公開した。
帰宅した息子たちからは、「最後のお弁当美味しかったよ！次は毎日になるけどよろしくね！」「今日のお弁当、すっごい美味しかったぁ!!サイコー！」との言葉が寄せられたといい、前田は「うれしかったなー。新年度からもがんばる！とパワーチャージされました」と喜びを噛み締めた。
当初は、毎朝弁当を作る生活なんてできないと思っていたというが「できますね できるもんですね」と前田。「美味しかったと喜んでくれると、とっても嬉しいし、綺麗なお弁当が作れると気分がいい 楽しめるようにもなってきた」「寝坊した日は 焼きそばだけだったり（子どもたちには好評、私は楽できて、神メニュー）力の抜き方も上手になったし、私も成長したのだ」と振り返りながら、自身の変化についても記していた。
コメント欄には「愛がいっぱい」「なんて良いお母さんなんでしょう」「おいしそう」「素敵」など、さまざまな声が寄せられている。
【写真】「愛がいっぱい」「おいしそう」前田愛が公開した息子たちへの“最後の”手作り弁当 ※1・2枚目
前田の長男は、歌舞伎俳優の3代目 中村勘太郎（15）、次男は2代目 中村長三郎（12）。投稿では、それぞれの好物を詰め込み「大したものはできないけど丁寧に心を込めて」作ったという、愛情たっぷりの弁当の写真を公開した。
当初は、毎朝弁当を作る生活なんてできないと思っていたというが「できますね できるもんですね」と前田。「美味しかったと喜んでくれると、とっても嬉しいし、綺麗なお弁当が作れると気分がいい 楽しめるようにもなってきた」「寝坊した日は 焼きそばだけだったり（子どもたちには好評、私は楽できて、神メニュー）力の抜き方も上手になったし、私も成長したのだ」と振り返りながら、自身の変化についても記していた。
コメント欄には「愛がいっぱい」「なんて良いお母さんなんでしょう」「おいしそう」「素敵」など、さまざまな声が寄せられている。