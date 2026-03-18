◇＜プロボクシング＞世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ 統一王者・井上尚弥(大橋)＜12回戦＞WBA1位、WBC1位、WBO1位・中谷潤人(M.T) WBC世界バンタム級タイトルマッチ 王者・井上拓真(大橋)＜12回戦＞同級4位・井岡一翔(志成)（2026年5月2日 東京ドーム）

世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥（32＝大橋）が5月2日の前WBC＆IBF統一世界バンタム級王者の中谷潤人（28＝M・T）との“世紀の一戦”に向け、海外から招へいしたスパーリングパートナーと連日、充実の実戦練習を行っている。18日、所属ジムの大橋秀行会長（61）が報告した。

来日しているのはドミニク・クロウド（32）、ダニー・バリオス（28＝ともに米国）ら。クロウドはここまで19戦19勝11KOの戦績で、1メートル78の長身サウスポー。“仮想・中谷”にはうってつけの相手といえる。

今月13日まで沖縄で5泊6日の走り込み合宿を終えた尚弥は、アマ59戦54勝25RSC5敗の片岡吐夢（千葉・習志野高2年）らとも実戦練習を重ねている。吐夢は今月24日にプロデビュー戦に臨むアマ6冠・片岡雷斗（19＝大橋）の弟で、総体と国民スポーツ大会で優勝。来春の大橋ジム入りが確実の逸材だ。

尚弥の弟でWBC世界バンタム級王者・井上拓真（30＝大橋）も、元世界4階級制覇王者・井岡一翔（36＝志成）との初防衛戦に向け強敵との実戦を重ねる。来日しているセサール・バカ（24＝メキシコ、19勝12KO3敗1分け）やアマ全勝で9冠の「THE KING」藤木勇我（18＝大橋）ら手合わせしている。