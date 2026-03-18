■これまでのあらすじ

後輩社員・ひかりからバレンタインにチョコをもらった夫。ひがりが入社したばかりのころ、落ち込む彼女に優しく声をかけたことがあった。惚れられたのはきっとその時だろう。自分はいい先輩だからな。そう思っている夫だったが、チョコを見つけた妻は嫉妬しているようで…。



俺が若くてかわいい後輩からチョコをもらったことを知り、妻はいっちょまえに嫉妬していました。「お返しは無難なものにしてね」なんて言ってましたが、無難なもの…なんてあげるわけがない。

せっかくひかりが勇気を出して想いと伝えてくれたんだから、こっちもそれなりに応えてあげないと。とはいえ、俺は既婚者。でもまぁ、子どもがいるわけじゃないし、離婚という選択肢もないわけじゃない…よな。ふふん。職場で、何かと口実を作っては俺に話しかけてくるひかり。いじらしいじゃないか。そんなに俺としゃべりたいのかよ…！俺は教えるべきことを教え、いい先輩として接し続けました。こんなにアピールしてくれていたのに、俺は今までなんで気づかなかったんだ！！トドメは、胸キュンなお礼のメッセージ。OK！ ひかりの気持ちは受け取ったぜ！！

※この漫画は実話を元に編集しています

(ウーマンエキサイト編集部)