【UEFAチャンピオンズリーグ】アーセナル 2−0 レヴァークーゼン（日本時間3月18日／エミレーツ・スタジアム）

【映像】アーセナル10番の「理不尽すぎる反転ボレー」

新アーセナルの「背番号10」に相応しい理不尽な一撃だった。イングランド代表MFのエベレチ・エゼが、UEFAチャンピオンズリーグ（CL）の舞台で衝撃的なゴラッソを記録。チームメイトが思わず頭を抱えるほどのスーパーゴールが、大きな話題となっている。

アーセナルは日本時間3月18日、CLラウンド16のセカンドレグでレヴァークーゼンとホームで対戦。アウェーでのファーストレグを1−1で終え、突破に向けて拮抗した展開が続く中、36分にエゼが試合を動かす衝撃のスーパーゴールを決めた。

敵陣の高い位置でボールを奪取したアーセナルが細かくパスを繋いで相手を揺さぶると、ペナルティーエリア手前でフリーになっていたエゼの下へボールが渡る。ゴールに背を向けていた背番号10は、最初のトラップで滑らかに前を向くと、ボールが落ちるのを待たずにそのまま右足でダイレクトボレー。無回転のロケット弾のような強烈なシュートは、瞬きする間もなくゴール左上の完璧なコースに突き刺さった。

SNS上ではファンが大興奮

あまりにも鮮やかで理不尽な一撃に、チームメイトたちは驚きの表情を浮かべて歓喜。最後方から見ていたDFウィリアン・サリバに至っては、信じられないモノを見たと言わんばかりに思わず頭を抱えていた。

この圧巻のゴラッソに、SNS上のサッカーファンも大興奮。「衝撃のゴラッソだ」「半端ない」「なんだこりゃ」「理不尽だ」「スーパーゴールすぎる」「ゲームやん」といった驚嘆の声が相次いだ。

さらに、トラップからシュートまでの一連の美しさと威力に対しても「貰い方、トラップ、シュートまで100点満点のゴール」「ワンタッチでクルッと回ってボレーをドカーン！」「シュート速すぎだろ」「サリバ頭抱えるやん笑」「何度見返してもエグい」など、称賛の嵐が吹き荒れている。

なおアーセナルは、63分にMFデクラン・ライスが追加点を奪って2−0でレヴァークーゼンに勝利。2試合合計スコアを3−1とし、3年連続のCLベスト8進出を決めた。

（ABEMA／WOWSPO／UEFAチャンピオンズリーグ）

