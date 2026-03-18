NCTメンバーJAEMIN（ジェミン＝25）がファンに贈った商品券300万ウォン（約30万円）分のうち、90万ウォン（約9万円）分が消えた。韓国メディアのスポーツワールドは18日「犯人は（大型マートの）イーマートの従業員が横領したことが確認された」と報じた。

ホワイトデーを記念し、ファン1人に10万円（約1万円）相当の新世界グループ商品券30枚をモバイルギフト券の形で送った。14日にファン交流プラットフォームで「今日はホワイトデー。本来は、1人1人に渡すべきだったが、クレジットカードの手続きで少し時間がかかった。どうしようもなかった」と話し「ハッピー・ハッピー・ホワイトデー」というメッセージとともに、新世界モバイル商品券10万円券を30枚共有していた。

しかし翌朝、ファンはモバイルギフト券を紙の商品券に交換するためにイーマートの店舗を訪れたが、一部商品券はすでに新世界系列の大型マートのイーマート・クミ店で交換されたことが判明したという。

同支店の関係者が従業員の権限を利用して商品券を先取りしたとの疑惑がSNSで拡散された。ファンからの問い合わせが殺到したため、新世界グループは内部調査に着手。同グループは「クミ店の従業員が10万円券を9枚、先に引き出した事実を確認した。詳細な経緯については現在内部調査中。調査結果に基づき、必要な追加措置を実施し、再発防止のために商品券の発行および交換に関する管理基準を強化する方針」と明らかにした。