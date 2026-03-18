【スパダリ王子様の狂い愛】 3月17日連載開始

第1話を読む

【拡大画像へ】

小学館は3月17日、ミナミ氏によるマンガ「スパダリ王子様の狂い愛」の連載をサンデーうぇぶりにて開始した。

本作は、再婚した義家族に虐げられ、使用人のように扱われる日々を送っている伯爵家の娘・リシェルが、愛し方が狂っている王子。アレクシスと織りなす“王宮溺愛ファンタジー”。

第1話では、トラブルに巻き込まれたリシェルをアレクシスが助けるのだが、彼女は突然体を強く引き寄せられ……。

【あらすじ】

貴族を憎む、伯爵家の娘・リシェル。 再婚した義家族に虐げられ、使用人のように扱われる日々を送っている。 ただただ憎み、恨み、自分の人生を呪って生きるのではなく、リシェルは日々を日記に綴り、ささやかな夢を持ち、残酷な暮らしを生き抜いていた。 ある日、リシェルは街でトラブルに巻き込まれるが、馴染みの子供を助けるべく立ち向かうが、剣を突きつけられてしまうが、次期国王と噂される王子が現れ、間一髪のところを助けてもらう。が、その時、突然、体を強く引き寄せられ…！ 完璧な王子様（※でも愛し方が狂っている）×真面目な伯爵令嬢の王宮溺愛ファンタジー♡開幕です！

サンデーうぇぶり「スパダリ王子様の狂い愛」のページ

（C）ミナミ／小学館