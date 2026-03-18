「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１８日午前１１時現在で三菱重工業<7011.T>が「売り予想数上昇」２位となっている。



同社は防衛関連銘柄の筆頭格とあって、重工大手３社のなかでもＰＥＲ（株価収益率）は６０倍台と高水準に位置している。中東で米国とイスラエルによる対イランの軍事行動が始まると物色意欲が一時的に高まり、今月２日に上場来高値５２０８円を形成したが、その後は全体相場にツレ安した。足もとでは戻り歩調をみせたものの、１７日に２５日移動平均線を上回った局面では戻り売り圧力が顕在化し、長い上ヒゲを残している。上値の重い展開が続くことへの警戒感もあって、売り予想数の増加につながったようだ。



出所：MINKABU PRESS