G・U・Mシリーズ最大濃度配合！　歯周病予防ハミガキのG・U・Mに金の「ガム・プレミアム」が登場

サンスターグループは3月30日より、歯周病予防ハミガキブランドの「G・U・M（ガム）」から、金の「ガム・プレミアム」シリーズを発売します。

■歯周炎を防ぐ成分で歯の土台の健康を保護

同シリーズでは、歯の土台となる歯肉や歯槽骨を守り、重度の歯周病である歯周炎まで防ぐ「ガム・プレミアム デンタルペースト」のほか、悩みや香味別に選べる6種のハミガキ、みがく力を自動補正する「ガム・プレミアム デンタルブラシ」を揃え、プレミアム感を象徴する「金」のパッケージにて展開します。

「ガム・プレミアム デンタルペースト」は、殺菌剤CPC（塩化セチルピリジニウム）が歯周病菌の殺菌と増殖を抑えるほか、最大濃度とされる薬用保護成分で歯の土台を守る力を引き出し、歯周病を防ぎます。高濃度フッ素も配合しているため、むし歯も予防できます。

「ガム・プレミアム デンタルペースト 知覚過敏ケア」は、しみるバリア成分の最多配合で痛みの伝達を防ぐほか、歯周病菌の殺菌やハグキの炎症を抑える成分を取り入れ、歯周病も防ぎます。むし歯予防ができる高濃度フッ素も配合。

「ガム・プレミアム デンタルペースト」は、ダブルビタミン配合で、歯周病を防ぎ、ハグキの健康を保ちます。ハグキケアと、メディカルウォータリーミントの香味によるハグキケアうるおいの2種類を用意しました。

「ガム・プレミアム デンタルブラシ」は、適切なブラッシング圧を実現しやすくする自動補正ハンドルと、16本に分かれた特殊な超ミクロ毛先を搭載した歯ブラシ。約3mmの薄型ヘッドで、奥歯や歯の裏側まで届きやすくなっています。先細ヘッド（#06）と幅広ヘッド（#07）の2種類を用意しています。

■商品概要

商品名：ガム・プレミアム デンタルペースト 医薬部外品

種類：メディカルハーブミント、ナチュラルハーブミント

容量：85g

希望小売価格：990円

商品名：ガム・プレミアム デンタルペースト 知覚過敏ケア

種類：リフレッシュシトラス、マイルドハーブ

容量：90g

希望小売価格：880円

商品名：ガム・プレミアム デンタルペースト ハグキケア

容量：85g

希望小売価格：880円

商品名：ガム・プレミアム デンタルペースト ハグキケアうるおい

容量：85g

希望小売価格：880円

商品名：ガム・プレミアム デンタルブラシ #06［5列先細ヘッド］

規格：ふつう、やわらかめ

希望小売価格：440円

商品名：ガム・プレミアム デンタルブラシ #07［6列幅広ヘッド］

規格：ふつう、やわらかめ

希望小売価格：440円

発売日：2026年3月30日

（フォルサ）