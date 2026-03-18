お花×リボンのラメ入りケミカルレースがきらめく。伊藤桃々プロデュースのRosemから春の新作ランジェリーが登場

fast stepは3月12日、モデル・タレントの伊藤桃々さんがプロデュースする「Rosem（ロゼム）」から、新作ランジェリー「トゥインクルフラワーブラセット」の販売を、公式オンラインストアにて開始しました。

■夜空をイメージしたスターラベンダーとスターネイビーの2色

同商品は、“春のかわいさ”にこだわり、お花×リボンのラメ入りケミカルレースを取り入れたランジェリー。スターラベンダーとスターネイビーの2色展開となっています。

スターラベンダーでは、夜空に輝く星のようなきらめきを表現しました。カップを縁取るラメ入りケミカルレースにくわえ、クロスコードとチャームでデコルトを美しく演出します。

スターネイビーは、夜空を思わせる透け感のあるネイビーカラーで、ブラックよりもやさしく肌になじむのが特徴。谷間の中央には、夜空に輝く一等星のような大粒チャームを飾っています。

■商品概要

商品名：トゥインクルフラワーブラセット

カラー：スターラベンダー、スターネイビー

サイズ：

＜ブラ＞A〜Gカップ／アンダーバスト65〜75

＜ショーツ＞ショーツM（ヒップ：87-95cm）、EFG75のみLサイズ（ヒップ：92-100cm）

価格：4,400円

（フォルサ）