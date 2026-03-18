iPhone 16e ZEROSHOCK ケース

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　「BCNランキング」2026年3月2日〜8日の日次集計データによると、スマートフォン（スマホ）ケースの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　iPhone 16e ZEROSHOCK ケース

PM-A25SZEROBK（エレコム）

2位　iPhone SE 第3世代 ハイブリッドケース スタンダード クリア

PM-A22SHVCKCR（エレコム）

3位　スマートフォン用防水ケース/IPX8/お風呂用

P-WPSB04WH（エレコム）

4位　iPhone 17 [Turtle Solid] 超精密設計 ハイブリッドケース

TR-IP25M2-TTSL-CL（トリニティ）

5位　iPhone 17 ハイブリッドケース メタルステッカー付 クリア

PM-A25AHVCKCR（エレコム）

6位　iPhone 17 ソフトケース メタルステッカー付

PM-A25AUCTCR（エレコム）

7位　[iPhone 17専用]iFace Reflection 強化ガラスクリア スマホケース ブラック

41-182875（Hamee）

8位　iPhone 17 TOUGH SLIM LITE ケース フレームカラー メタルステッカー付 ブラック

PM-A25ATSLFCBK（エレコム）

9位　iPhone 17 [Aegis Solid] 超精密設計フルカバーTPUケース クリア

TR-IP25M2-AGSL-CL（トリニティ）

10位　arrows We用耐衝撃 手帳型ケース シンプル マグネット レッド

RT-ARWELC1/R（レイ・アウト）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。