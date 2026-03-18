小さくて軽すぎ!?　 約200gなのにパワフル速乾、FESTINO「ツヤモイスト ドライヤー LIGHT」が超優秀だった

「FESTINO（フェスティノ）」は、高機能ドライヤーの中で業界最小・最軽量クラスのこれまでにない手軽さを実現したドライヤー「ツヤモイスト ドライヤー LIGHT」を2026年3月18日より全国の取扱店および公式オンラインストアにて発売します。

発売に先がけて行われたメディア発表会では、製品の体験のほか、ヘアスタイリスト・毛髪診断士のshucoさんによるトークセッションも行われました。

■コンパクトなのに高機能！ 最小・最軽量クラスのドライヤー

突然ですが、みなさんが普段使っているドライヤーって、何g（グラム）ですか？

最近のドライヤーは速乾性やツヤ性能など、高機能が当たり前。さらにアタッチメントなどオプションの種類も豊富で、本体の大きさは「あれ、結構大きいな……」と感じるものが多いのではないでしょうか？

私もいわゆる“美容家電”と言われるタイプのドライヤーを使っているのですが、重さは約600g。ロングヘアということもあり、髪を乾かすのに時間がかかります。すると、いくら高性能でも重さがネックとなり、使いづらくなってしまったんです。

そんな私がたどり着いたのが、今回FESTINOから発売される「ツヤモイスト ドライヤー LIGHT」。写真を見ても分かるとおり、見てください、この小ささ！！

手のひらサイズで非常にコンパクトなこのドライヤー、なんと重さは約200gなんです！ 持った瞬間、「かっるい！！」と声を上げてしまったほど。これならロングヘアを乾かしていても疲れなさそうです。

しかも、コンパクトで軽量ということだけにとどまらず、機能面も充実しているんです。ボディに高速回転ブラシレスモーターを搭載し、省電力650W（ワット）ながら、力強い風量で効率よく髪を乾かします。

ちなみにこの650Wというのは、私が使っていたドライヤーの約半分の電力なのですが、その風の強さにびっくり！ これなら一人暮らしの家でもブレーカーが落ちる心配はしなくて済みそうです。

また、約80℃のスピードモード、約60℃のスカルプモード、温風と冷風を自動で切り替えるツヤモード、仕上げ用のクールダウンモードという4つのモードを搭載しています。これだけコンパクトなのに、ボタンひとつで速乾から地肌ケアまで対応可能なのは嬉しいですね！

さらに、波型形状を採用した専用ノズルにより、パワフルな風でも髪が乱れにくく、ブローを整えながら乾かすことが可能です。先端の波型が髪の流れにフィットし、風を集めてアプローチ。イメージ通りの仕上がりをサポートしてくれます。

これだけ小さいと、お手入れがしづらいと感じる方もいるのでないでしょうか。安心してください、自動クリーニング機能がついています！

まず外部に小さなホコリや髪の侵入をガードするメッシュフィルターを採用し、内部に入ったホコリを排出する自動クリーニング機能を搭載するという二段構えで、清潔な状態を保ちやすい設計になっています。しかも本体のボタン操作をすることで作動できるため、お手入れの手間を軽減してくれるという、至れり尽くせりな機能です……！

ここまで自宅で使う時のお話をしてきましたが、もちろん外出先でも使用可能です！ 持ち運びに便利な専用ポーチ付きなので、本体はもちろん、ノズルや電源コードまですっきりとまとめて収納できます。また、100-240V対応により海外でも使用可能なんだとか！

■ブローが苦手な方に試して欲しい、shucoさんおすすめの使い方

発表会の後半では、ヘアスタイリスト・毛髪診断士のshucoさんがおすすめの使い方をレクチャーしてくれました。

shucoさん「根本から全体を乾かした後、付属のノズルを付けると風の当たる範囲が広がるので、一般的なサイズのドライヤーと変わらないスピードでブローすることができます。また、ノズルをドライした髪の毛に直接当てることで、波型がヘアコームのような役割をしてくれるので、表面のツヤを出したり、短い髪の毛などを押さえたりしてくれます。ブローをする時は風を当てる角度がすごく大事なんですけど、このドライヤーなら沿わすだけで表面がきれいになるので、ブローが苦手だと感じている方や、コームとブラシを2個使うのが難しいと感じている方に、ぜひ試していただきたいです」

毎朝きちんとブローした方がいいと分かっていても、忙しい朝はなかなか時間が取れなくて、「なんとなくセットしている……」という方もいるのではないでしょうか？ shucoさんおすすめの使い方なら、無理なく続けられそうです！

■自宅でも旅先でも、場所や時間にとらわれないヘアケア

「どこまでも、小さく。どこまでも、美しく。」というコンセプトの通り、小さくて軽量なのに高性能な「ツヤモイスト ドライヤー LIGHT」。

自宅で使う時はもちろん、旅行やジムなど、外出先でもいつもと同じクオリティのヘアケアができるのは嬉しいですよね。みなさんもぜひ、FESTINO「ツヤモイスト ドライヤー LIGHT」を取り入れてみてはいかがでしょうか？

■商品概要

FESTINO「ツヤモイスト ドライヤー LIGHT」 21,780円

URL：https://festino.jp/pages/lp-tsuya-moist-dryer-light

（取材・文：松岡紘子／マイナビウーマン編集部）