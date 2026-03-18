熱狂的な漫才ファンの女性、ドラマ化 オール巨人を彷彿の鋭い視点… 『ネタジョ』実在の漫才師8組が出演へ【キャスト＆あらすじ】
熱狂的な漫才ファンの視線から描く“漫才解体新書”ドラマ『ネタジョ』が、MBSドラマフィル枠で4月30日から放送（毎週木曜 深1：29）されることが決まった。辻凪子（※辻＝しんにょうの点は一つ）が主演し、実在の人気漫才師が本人役で続々と登場する。
【写真】『ネタジョ』主演の辻凪子、共演の板尾創路ら
お笑いブームが最高潮に達した現代、劇場を埋め尽くすファンたちの視線は、芸人のキャラクター性だけでなく、ネタの構造、緻密な計算に基づいたボケ、そして神業のようなツッコミの技術へと注がれている。その中でも一際異彩を放つ、大御所・オール巨人をも彷彿とさせる鋭い視点で漫才を解剖していく、通称「ネタジョ」がいた…というストーリー。
「ネタジョ」となる主人公・影山幸子役を、辻が演じる。辻口は、間寛平が座長を務める劇団間座に所属するほか、NHK連続テレビ小説『わろてんか』『ブギウギ』『おむすび』、テレビ東京『晩酌の流儀』、テレビ朝日『しあわせな結婚』などのドラマや、舞台、映画など幅広く活躍する。
このほかキャストには、幸子の良き理解者となる喫茶店のマスター役は板尾創路が演じる。また、若手俳優・のせりん、アイドル界から中山莉子（私立恵比寿中学）、太田駿静（OCTPATH）や、伊藤修子、野村宏伸らバラエティー豊かな顔ぶれがそろう。
さらに、M-1王者からレジェンドまで、漫才師8組が本人役で出演する。キービジュアルには、オール阪神・巨人、ザ・ぼんち、チュートリアル、NON STYLE、ミルクボーイ、バッテリィズ、エバース、金属バットが描写された。劇中では漫才師たちが本気ネタを披露する。
MBSテレビ（関西地区）のほか、テレビ神奈川、テレ玉、群馬テレビ、とちテレ、チバテレで順次放送。
■あらすじ
お笑いブームが最高潮に達した現代。劇場を埋め尽くすファンたちの視線は、今や芸人のキャラクター性だけでなく、ネタの構造、緻密な計算に基づいたボケ、そして神業のようなツッコミの技術へと注がれている。そんな熱狂的なファンたちの中でも、一際異彩を放つ女性がいた―。主人公・影山幸子（辻凪子）。彼女の関心はただ一つ、芸人の魂そのものである「ネタ」。赤いノートを手に連日劇場へ通い詰め、大御所・オール巨人をも彷彿とさせる鋭い視点で漫才を解剖していく彼女は、ネタを見るプロ「ネタジョ」と呼ばれていた―。
実力派芸人たちがネタを披露し爆笑を誘うステージの裏側で、幸子の脳内では瞬時に分析が開始されるのであった―。
幸子がここまでお笑いにのめり込むのには、ある理由があった。それは、幼い自分を捨てて蒸発した母が遺した「オール阪神・巨人」の漫才テープ。厳格な大学教授の父からは、会社を辞めてまでお笑いに耽る生活を激しく反対されているが、幸子にとって漫才は、孤独な人生を支え続けてくれた唯一の光だったのだ。笑いの裏に隠された計算と情熱。そして父娘の絆と自立の物語。「笑い」を論理で紐解き、感情で受け止める。前代未聞の“漫才エンターテインメント・ドラマ”が幕を開ける！
■辻凪子 コメント
ドラマ『ネタジョ』で漫才大好きな人を演じました辻凪子と申します。
大阪で生まれ、私も小さい時から観ている大好きな漫才。
それを題材にした作品に出演させて頂き、とても豪華な漫才師さんのネタを味わい、至福な時を過ごしました。人生で一番笑った日々でした。
『ネタジョ』を見て、沢山笑って、元気モリモリになってもらいたいです！！！
■板尾創路 コメント
喫茶店のマスター役を演じました、板尾創路です。
主人公を演じた、辻凪子さんが役にピッタリはまっていて
クオリティが高いドラマになったと思います。
毎話現役の漫才師の漫才とネタの客観的批評が見どころです。
お気に入りのコンビが何話に出て来るかワクワクしながらご覧下さい。
【写真】『ネタジョ』主演の辻凪子、共演の板尾創路ら
お笑いブームが最高潮に達した現代、劇場を埋め尽くすファンたちの視線は、芸人のキャラクター性だけでなく、ネタの構造、緻密な計算に基づいたボケ、そして神業のようなツッコミの技術へと注がれている。その中でも一際異彩を放つ、大御所・オール巨人をも彷彿とさせる鋭い視点で漫才を解剖していく、通称「ネタジョ」がいた…というストーリー。
このほかキャストには、幸子の良き理解者となる喫茶店のマスター役は板尾創路が演じる。また、若手俳優・のせりん、アイドル界から中山莉子（私立恵比寿中学）、太田駿静（OCTPATH）や、伊藤修子、野村宏伸らバラエティー豊かな顔ぶれがそろう。
さらに、M-1王者からレジェンドまで、漫才師8組が本人役で出演する。キービジュアルには、オール阪神・巨人、ザ・ぼんち、チュートリアル、NON STYLE、ミルクボーイ、バッテリィズ、エバース、金属バットが描写された。劇中では漫才師たちが本気ネタを披露する。
MBSテレビ（関西地区）のほか、テレビ神奈川、テレ玉、群馬テレビ、とちテレ、チバテレで順次放送。
■あらすじ
お笑いブームが最高潮に達した現代。劇場を埋め尽くすファンたちの視線は、今や芸人のキャラクター性だけでなく、ネタの構造、緻密な計算に基づいたボケ、そして神業のようなツッコミの技術へと注がれている。そんな熱狂的なファンたちの中でも、一際異彩を放つ女性がいた―。主人公・影山幸子（辻凪子）。彼女の関心はただ一つ、芸人の魂そのものである「ネタ」。赤いノートを手に連日劇場へ通い詰め、大御所・オール巨人をも彷彿とさせる鋭い視点で漫才を解剖していく彼女は、ネタを見るプロ「ネタジョ」と呼ばれていた―。
実力派芸人たちがネタを披露し爆笑を誘うステージの裏側で、幸子の脳内では瞬時に分析が開始されるのであった―。
幸子がここまでお笑いにのめり込むのには、ある理由があった。それは、幼い自分を捨てて蒸発した母が遺した「オール阪神・巨人」の漫才テープ。厳格な大学教授の父からは、会社を辞めてまでお笑いに耽る生活を激しく反対されているが、幸子にとって漫才は、孤独な人生を支え続けてくれた唯一の光だったのだ。笑いの裏に隠された計算と情熱。そして父娘の絆と自立の物語。「笑い」を論理で紐解き、感情で受け止める。前代未聞の“漫才エンターテインメント・ドラマ”が幕を開ける！
■辻凪子 コメント
ドラマ『ネタジョ』で漫才大好きな人を演じました辻凪子と申します。
大阪で生まれ、私も小さい時から観ている大好きな漫才。
それを題材にした作品に出演させて頂き、とても豪華な漫才師さんのネタを味わい、至福な時を過ごしました。人生で一番笑った日々でした。
『ネタジョ』を見て、沢山笑って、元気モリモリになってもらいたいです！！！
■板尾創路 コメント
喫茶店のマスター役を演じました、板尾創路です。
主人公を演じた、辻凪子さんが役にピッタリはまっていて
クオリティが高いドラマになったと思います。
毎話現役の漫才師の漫才とネタの客観的批評が見どころです。
お気に入りのコンビが何話に出て来るかワクワクしながらご覧下さい。