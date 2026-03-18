Stray Kids（ストレイキッズ）のFelix（フィリックス）が、Instagramを更新。上海ディズニーリゾートを楽しむプライベートショットを公開した。

【写真】Stray Kidsフィリックスのキュートな“うさ耳”ジュディ姿【動画】Stray Kidsの『ズートピア』チャレンジ

■Stray Kidsフィリックスがミッキーと並んでポーズ！

フィリックスは『2026 Formula 1 Chinese Grand Prix』に参加するため、中国・上海を訪問。その前後で、ディズニーリゾートを訪れたと思われる。

1、3、4枚目ではミッキーマウスとの2ショットを公開。1枚目ではサングラスをかけてクールにポーズを取り、3枚目ではミッキーと一緒に両手でグッドポーズ。そして3枚目では、ミッキーと仲良く談笑するような様子が収められた。

5枚目からは、フィリックスがディズニーリゾートを満喫。『ズートピア』に登場するうさぎのジュディのカチューシャを着けた、可愛らしい姿をたっぷりとアップした（7～15枚目）。フィリックスはにっこりと笑顔を浮かべたり、上目遣いをしたり、様々な表情を浮かべている。

またアイウェアブランド・GENTLE MONSTER（ジェントルモンスター）のポップアップイベントにも足を運んだようだ（2、5枚目）。フィリックスはミッキーマウスの大きなオブジェと並び、にっこりと笑顔を見せた。

SNSでは「ピリのジュディ似合いすぎ！」「耳デカすぎて可愛い」「ジュディなピリちゃん可愛いすぎる」「ピリ顔小さいなあ」「こんなに違和感なく似合うのスゴすぎ」「こんなに似合う成人男性いる？」「どうしたらそんなに可愛くなる？」「かわいくて涙出てくる」「18枚中9枚もジュディカチューシャショット笑」と、絶賛の声が相次いでいる。

■『ズートピア2』チャレンジでジュディになっていたStray Kidsフィリックス

なお12月5日に日本公開された『ズートピア2』では、Stray Kidsの公式キャラクターSKZOO（スキズー）が特別カメオ出演。これを受けてStray KidsのSNSでは、フィリックスがジュディ、ニックにLee Know（リノ）、ゲイリーにI.N.（アイエン）が扮したチャレンジ動画が公開されていた。