氷川きよし新曲がアニメ『おじゃる丸』エンディングテーマに！タイトルは「旅でござんす おじゃる丸」
氷川きよしが、アニメ『おじゃる丸』（NHK Eテレで放送中）の3月30日から始まる第29シリーズのエンディングテーマを担当することが決定した。
■「歌っていてとても楽しく、自然と心も弾みました」（氷川きよし）
アニメのために書き下ろされた新曲「旅でござんす おじゃる丸」は軽快なテンポが印象的な“股旅演歌”。旅情と人情味溢れる世界観を明るく描いた楽曲で、作品のユーモラスな雰囲気にも寄り添う、思わず口ずさみたくなる1曲に仕上がった。
なお、新曲「旅でござんす おじゃる丸」は3月31日に配信リリースが決定している。
■氷川きよし コメント
■リリース情報
2026.03.31 ON SALE
DIGITAL SINGLE「旅でござんす おじゃる丸」
■番組情報
NHK Eテレ『おじゃる丸』第29シリーズ
毎週月曜～木曜 08:25～08:35
※3月30日より、毎週月曜～水曜は、第29シリーズ新作放送。毎週木曜は、第24シリーズの再放送
※放送は変更になる場合あり
※「NHK ONE」での同時・見逃し配信あり
■関連リンク
『おじゃる丸』番組サイト
https://www.web.nhk/tv/an/ojaru/pl/series-tep-M33W1P3PLZ
氷川きよし OFFICIAL SITE
https://www.kiizna.co.jp/