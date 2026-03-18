氷川きよし新曲がアニメ『おじゃる丸』エンディングテーマに！タイトルは「旅でござんす おじゃる丸」

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氷川きよしが、アニメ『おじゃる丸』（NHK Eテレで放送中）の3月30日から始まる第29シリーズのエンディングテーマを担当することが決定した。

■「歌っていてとても楽しく、自然と心も弾みました」（氷川きよし）

アニメのために書き下ろされた新曲「旅でござんす おじゃる丸」は軽快なテンポが印象的な“股旅演歌”。旅情と人情味溢れる世界観を明るく描いた楽曲で、作品のユーモラスな雰囲気にも寄り添う、思わず口ずさみたくなる1曲に仕上がった。

なお、新曲「旅でござんす おじゃる丸」は3月31日に配信リリースが決定している。

■氷川きよし コメント

■リリース情報

2026.03.31 ON SALE

DIGITAL SINGLE「旅でござんす おじゃる丸」

■番組情報

NHK Eテレ『おじゃる丸』第29シリーズ

毎週月曜～木曜 08:25～08:35

※3月30日より、毎週月曜～水曜は、第29シリーズ新作放送。毎週木曜は、第24シリーズの再放送

※放送は変更になる場合あり

※「NHK ONE」での同時・見逃し配信あり

■関連リンク

『おじゃる丸』番組サイト

https://www.web.nhk/tv/an/ojaru/pl/series-tep-M33W1P3PLZ

氷川きよし OFFICIAL SITE

https://www.kiizna.co.jp/

■【画像】「旅でござんす おじゃる丸」配信ジャケット