細田守監督の展覧会、6月から開催！『時をかける少女』『サマーウォーズ』など中心に展示
『時をかける少女』公開20年周年を記念して、過去最大規模のクリエイティブ資料でアニメーション映画監督・細田守の映像世界を体感する展覧会「細田守の原点/展」が、CREATIVE MUSEUM TOKYO（東京・京橋）にて、6月20日〜8月31日に開催されることが決定した。
【画像】時かけ、サマーウォーズの名場面！『細田守の原点展』ビジュアル
筒井康隆氏原作の『時をかける少女』を現代に生きる少女の等身大の青春と成長の物語へと脚色し、躍動感溢れるアニメーションへと作り上げた本作は多くの観客の心を掴んだ。2006年7月にたった６劇場からスタートしたにも関わらず、観客の口コミにより40週ものロングランを記録。映画の上映館は100か所以上にも拡大し、アヌシー国際映画祭での長編部門特別賞のほか、数々の国際賞で賞賛を受けた。
展覧会「細田守の原点/展」は、今なお多くのファンを生み続けている『時をかける少女』『サマーウォーズ』『おおかみこどもの雨と雪』を中心に、絵コンテ、レイアウト、原画、美術ボードなどの制作資料を過去最大規模で展示。細田守監督の原点ともいえる作品群を新たな視点から発見し、あの夏の感動をもう一度体験できるような展覧会となる。
そして『果てしなきスカーレット』の挑戦にまで続くテーマ性や作家としての普遍性に迫る。チケット情報などの詳細は、追って公式サイトにて発表される。
■細田守プロフィール
アニメーション映画監督。1967年生まれ、富山県出身。91年に東映動画（現・東映アニメーション）へ入社。アニメーターおよび演出家として活躍後、フリーに。『時をかける少女』(06)、『サマーウォーズ』(09) を監督し、国内外で注目を集める。監督・脚本・原作を務めた『おおかみこどもの雨と雪』(12) 、『バケモノの子』(15)は大ヒットとなり、『未来のミライ』（18）ではアニー賞を受賞、米国アカデミー賞長編アニメーション作品賞にもノミネートされた。『竜とそばかすの姫』(21)では、カンヌ国際映画祭のオフィシャル・セレクション「カンヌ・プルミエール」部門に選出された。『果てしなきスカーレット』(25) では第53回アニー賞長編アニメーション部門において、インディペンデント作品賞・監督賞・脚本賞の3部門に選出され、世界中で注目を集めている。
「細田守の原点/展」開催概要
■東京会場
会期｜2026年6月20日(土)〜8月31日(月)
会場｜CREATIVE MUSEUM TOKYO[東京・京橋]
（東京都中央区京橋1丁目7番1号 TODA BUILDING 6階）
【画像】時かけ、サマーウォーズの名場面！『細田守の原点展』ビジュアル
筒井康隆氏原作の『時をかける少女』を現代に生きる少女の等身大の青春と成長の物語へと脚色し、躍動感溢れるアニメーションへと作り上げた本作は多くの観客の心を掴んだ。2006年7月にたった６劇場からスタートしたにも関わらず、観客の口コミにより40週ものロングランを記録。映画の上映館は100か所以上にも拡大し、アヌシー国際映画祭での長編部門特別賞のほか、数々の国際賞で賞賛を受けた。
そして『果てしなきスカーレット』の挑戦にまで続くテーマ性や作家としての普遍性に迫る。チケット情報などの詳細は、追って公式サイトにて発表される。
■細田守プロフィール
アニメーション映画監督。1967年生まれ、富山県出身。91年に東映動画（現・東映アニメーション）へ入社。アニメーターおよび演出家として活躍後、フリーに。『時をかける少女』(06)、『サマーウォーズ』(09) を監督し、国内外で注目を集める。監督・脚本・原作を務めた『おおかみこどもの雨と雪』(12) 、『バケモノの子』(15)は大ヒットとなり、『未来のミライ』（18）ではアニー賞を受賞、米国アカデミー賞長編アニメーション作品賞にもノミネートされた。『竜とそばかすの姫』(21)では、カンヌ国際映画祭のオフィシャル・セレクション「カンヌ・プルミエール」部門に選出された。『果てしなきスカーレット』(25) では第53回アニー賞長編アニメーション部門において、インディペンデント作品賞・監督賞・脚本賞の3部門に選出され、世界中で注目を集めている。
「細田守の原点/展」開催概要
■東京会場
会期｜2026年6月20日(土)〜8月31日(月)
会場｜CREATIVE MUSEUM TOKYO[東京・京橋]
（東京都中央区京橋1丁目7番1号 TODA BUILDING 6階）
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