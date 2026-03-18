BMSG TRAINEEの育成生5人が思い描く「在りたい姿」を表現！コラボ特別コンテンツを公開

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BMSGの育成生・BMSG TRAINEEのYUTA、KEI、RAIKI、TAICHI、KANTAの5名と、ファッションコーディネートアプリ「WEAR by ZOZO」によるコラボレーション企画が、3月18日に公開された。

■BMSG TRAINEEのYUTA、KEI、RAIKI、TAICHI、KANTAがファッション観や目指す未来像を表現

BMSG TRAINEEは、BMSGのアーティスト育成方針のもと、レッスンを受けながらデビューを目指す育成生。YUTA、KEI、RAIKI、TAICHI、KANTAは、2025年に実施されたオーディションプロジェクト『THE LAST PIECE』でファイナリストとして名を連ね、最後までデビューを懸けて志を共にした5人の精鋭たち。共に高め合い、固い絆で結ばれた彼らは今、BMSG第4のボーイズグループのメンバーとしてデビューを控えている。

今回のコラボ企画は、ファッションジャンル診断（※）をもとに、5名それぞれの「今の姿」を紐解きながら、コーディネートを通じて彼らが思い描く「在りたい姿」が表現される特別コンテンツとなっている。

（※）ユーザーが選択した好みのコーディネートから、ファッションの「好みのジャンル傾向」を診断する機能

撮り下ろしのビジュアルと独占インタビューを通じて、彼らのファッション観やこれから目指す姿を紹介するここでしか観られない特別コンテンツが展開。さらにはWEAR公式InstagramまたはWEAR公式Xをフォローし、3月18日に投稿されるポストをリポストした人の中から抽選で3名に5名のサイン入りチェキが当たるSNSキャンペーンも実施される。

コーディネートを通じて等身大の自分と未来への想いを映し出した彼らのリアルな姿を、ぜひチェックしよう。

■イベント情報

『BMSG TRAINEE SHOWCASE 2026 ～Graduation Party for REN, YUTA, RAIKI, TAICHI, and ISANA～』

03/18（水）東京・豊洲PIT ※追加公演

03/19（木）東京・豊洲PIT

出演：YUTA、KEI、RAIKI、TAICHI、KANTA、REN、KAIRI、KEITO、COTA、RYOMA、AOI、HAL、YU、KEISHIN、RYOTO、ISANA、LEON、KAITO

■関連リンク

BMSG TRAINEE×「WEAR by ZOZO」ページ

https://wear.jp/news/bmsg-trainee/

BMSG TRAINEE OFFICIAL SITE

https://bmsgtrainee.tokyo