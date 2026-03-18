

日経225先物は11時30分時点、前日比1230円高の5万4650円（+2.30％）前後で推移。寄り付きは5万4170円と、シカゴ日経平均先物（5万4105円）にサヤ寄せする形で、買いが先行して始まった。現物の寄り付き時につけた5万4030円を安値に上へのバイアスが強まり、中盤にかけて5万4630円まで買われた。買い一巡後に5万4400円辺りまで利食いに押される場面もみられたが、終盤にかけて再びロングが強まるなかで5万4700円まで急伸した。



買い一巡後は5万4150円～5万4300円辺りでの保ち合いがみられたが、グローベックスのナスダック100先物の上昇に連動する形で、アドバンテスト<6857>［東証P］やソフトバンクグループ<9984>［東証P］、東京エレクトロン<8035>［東証P］など指数インパクトの大きい値がさハイテク株が買われており、先物市場でのロングに向かわせた。ボリンジャーバンドの-1σ（5万4100円）を上回っての推移のなか、25日移動平均線（5万5890円）とのレンジが意識されてきそうだ。



NT倍率は先物中心限月で14.86倍と横ばいで推移している。14.93倍をつける場面もみられたが、25日線（14.93倍）に上値を抑えられる形となった。下値は75日線（14.85倍）が支持線として意識されている。値がさハイテク株の強さが目立つものの、東証プライムの9割近い銘柄が上昇しているなかでは、スプレッドは狙いにくい。



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