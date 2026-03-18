いちよし証券 <8624> [東証Ｐ] が3月18日昼(12:00)に配当修正を発表。従来未定としていた26年3月期の年間配当は88円(前期は34円)実施する方針とした。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

1. 2026年３月期期末配当金（予定）１株につき 金 ５８円（普通配当金48円、記念配当金10円）2. 期末普通配当方針当社は、連結ベースでの配当性向（50％程度）と純資産配当率（DOE ２％程度）を配当基準とし、半期毎に算出された金額について、いずれか高いものを採用して配当額を決定しております。本期末配当は、連結配当性向を採用することにいたしました。3. 創立75周年記念配当の方針当社は、2025年８月18日に創立75周年を迎えました。これを記念し、株主の皆様の日頃のご支援に感謝の意を表するため、創立75周年記念配当として、2025年９月末の株主に対して中間配当時に１株当たり10円、2026年３月末の株主に対して期末配当時に１株当たり10円、の合計年間20円とする方針にしています。

