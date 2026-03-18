TAGRIGHT、『シューイチ』生出演決定 プレデビュー曲＆新曲パフォーマンス
7人組ボーイズグループ・TAGRIGHTが、22日放送の日本テレビ系『シューイチ』（毎週土曜 前5：55〜、日曜 前7：30〜）に生出演する。
【ライブ写真】パフォーマンス力も抜群！TAGRIGHT
TAGRIGHTは、同じオーディション番組に参加していた西山智樹と前田大輔の2人が中心となり、自らメンバーを探して結成するという異例のスタイルで誕生したグループ。その模様はHuluのドキュメンタリー『TAGRIGHT 挫折を重ねた男達の最後の挑戦』で配信され、話題を集めた。今年１月には、日本青年館ホールで7人のメンバーが初めてそろうショーケースライブを実施。全6公演でファンを魅了した。
22日午前9時55分から放送される『シューイチ』内「今昔NEWSイッチ」のコーナー内では、過去に日本のミュージックシーンを彩ってきた7人組グループの歴史を振り返るVTRを放送。偉大な先輩アーティストたちの歴史をひもときつつ、その歴史に連なる形でTAGRIGHTの生パフォーマンスが実施される。
今回は、プレデビュー曲「FOREVER BLUE」と18日に配信リリースされたばかりの最新曲「花言葉」を同番組用にアレンジしたスペシャルメドレーを披露する。
【ライブ写真】パフォーマンス力も抜群！TAGRIGHT
TAGRIGHTは、同じオーディション番組に参加していた西山智樹と前田大輔の2人が中心となり、自らメンバーを探して結成するという異例のスタイルで誕生したグループ。その模様はHuluのドキュメンタリー『TAGRIGHT 挫折を重ねた男達の最後の挑戦』で配信され、話題を集めた。今年１月には、日本青年館ホールで7人のメンバーが初めてそろうショーケースライブを実施。全6公演でファンを魅了した。
今回は、プレデビュー曲「FOREVER BLUE」と18日に配信リリースされたばかりの最新曲「花言葉」を同番組用にアレンジしたスペシャルメドレーを披露する。