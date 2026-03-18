　18日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比1250円高の5万4700円と急騰。日経平均株価の前場現物終値5万4898.44円に対しては198.44円安。出来高は2万70枚となっている。

　TOPIX先物期近は3683.5ポイントと前日比86ポイント高、現物終値比21.56ポイント安で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 54700　　　　 +1250　　　 20070
日経225mini 　　　　　　 54695　　　　 +1245　　　316610
TOPIX先物 　　　　　　　3683.5　　　　　 +86　　　 32950
JPX日経400先物　　　　　 33445　　　　　+785　　　　1188
グロース指数先物　　　　　 738　　　　　 +14　　　　2038
東証REIT指数先物　　　　　1969　　　　　　+7　　　　 202

株探ニュース