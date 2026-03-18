日経225先物：18日正午＝1250円高、5万4700円
18日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比1250円高の5万4700円と急騰。日経平均株価の前場現物終値5万4898.44円に対しては198.44円安。出来高は2万70枚となっている。
TOPIX先物期近は3683.5ポイントと前日比86ポイント高、現物終値比21.56ポイント安で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 54700 +1250 20070
日経225mini 54695 +1245 316610
TOPIX先物 3683.5 +86 32950
JPX日経400先物 33445 +785 1188
グロース指数先物 738 +14 2038
東証REIT指数先物 1969 +7 202
株探ニュース
TOPIX先物期近は3683.5ポイントと前日比86ポイント高、現物終値比21.56ポイント安で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 54700 +1250 20070
日経225mini 54695 +1245 316610
TOPIX先物 3683.5 +86 32950
JPX日経400先物 33445 +785 1188
グロース指数先物 738 +14 2038
東証REIT指数先物 1969 +7 202
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