河合郁人、木村拓哉が『ビューティフル・ライフ』で着用したスキーダウン・ジャケット披露 古着愛語る「楽しかったです！」3週連続放送『古着で呑む シーズン4』

河合郁人、木村拓哉が『ビューティフル・ライフ』で着用したスキーダウン・ジャケット披露 古着愛語る「楽しかったです！」3週連続放送『古着で呑む シーズン4』