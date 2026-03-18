河合郁人、木村拓哉が『ビューティフル・ライフ』で着用したスキーダウン・ジャケット披露 古着愛語る「楽しかったです！」3週連続放送『古着で呑む シーズン4』
BSテレ東は20日深夜0時から、3週連続で『古着で呑む シーズン4』を放送する。昨年2月に始まった当番組は回を重ねるごとに話題を呼び、第4弾の放送となった。今回は、河合郁人、中川安奈らが出演する。
【番組カット】木村拓哉が着ていたジャケットを披露！楽しげに呑む河合郁人
各界の古着を愛するメンバー＝古着呑人（ふるぎのみんちゅ）たちが自分の愛する古着を持ち寄り、みんなで愛でながら酒を呑むという異色の内容で、テレ東で不定期放送中『川島明の辞書で呑む』の兄弟番組となっている。
今回の古着呑人は7人。自身のYouTubeチャンネルで古着関連の動画を意欲的に制作・配信している河合、BSテレ東で放送中の番組『和田明日香とゆる宅飲み』が人気で古着LOVERとして念願の番組出演となった料理家・和田明日香、元NHKアナウンサーでフリーになった1年ほど前に古着に目覚めたという中川、人気グループ・超特急のメンバーで所ジョージに憧れて古着好きになったという松尾太陽、人気バンドCzecho No Republicのメンバーでモデルとしても活動するタカハシマイ、兄弟番組『川島明の辞書で呑む』から見届け人として参加、“店員役”から初めて呑人枠に昇格した賀屋壮也（かが屋）、芸人界屈指の古着コレクターとして知られるグッドウォーキン上田が参加する。
番組レギュラーで日本を代表する古着コレクターN.HOOLYWOODの尾花大輔氏とVCM（Vintage Collection Mall）代表の十倍直昭氏の専門家2人が今回も全員がうなるマニアックな古着知識と超激レアなヴィンテージを披露する。
古着呑人が持ってきた古着は王道のアメカジアイテムからデザイナーズ・ブランドのアイテムまで多種多様。河合は神と崇める大先輩・木村拓哉がドラマ『ビューティフル・ライフ』の中で着用した1970年代のカラフルなスキーダウン・ジャケット、和田は行きつけの古着店で購入した特徴的な柄が入ったジャケットを披露。それぞれ手に入れた背景やエピソードと共に愛する古着を紹介する。
中でもマニアの間では「ゴツナイキ」と呼ばれる70年代のNIKEパーカーからは中川のガチ恋愛話に発展。お酒が入った一同は古着そっちのけで中川の恋バナに切り込む。唯一の古着初心者である賀屋は以前、地方ロケに行った際に空気階段の水川かたまりに買ってもらったという唯一の自前古着を披露。専門家の2人からまさかの大絶賛を受けることになる。賀屋が「かたまりさん、ありがとう!!」と思わず叫んだ60年代アメリカの軍モノの名品とは。
他にも、ヴィヴィアン・ウエストウッドの名作・スター柄ジャケットや時代を変えたマルタン・マルジェラの傑作中の傑作・アーティザナル・コレクションのM-47など幅広いアイテムをツマミにお酒を酌み交わす。
■河合郁人 コメント
古着友だちはたくさんいるんですけど、こうやって色々なジャンルの方と古着で呑める場はなかなかなくて。新しい発見ができたり自分の好きなものを紹介できたり、すごい平和で幸せな空間でした。楽しかったです！
■和田明日香 コメント
古着屋さんに行く時って何か探しに行くっていうよりは一期一会を楽しみに行っていたんですけど、今日から特定のものを探すっていう楽しみもひとつ増えて、ますます古着を買うことが好きになりました。知識あるなし関係なく、古着仲間を増やしていけたらと思うので、ぜひみなさんも一期一会を探しに古着屋さんに行ってみてください！
■中川安奈 コメント
まだ古着ビギナーなので、ここに私がいていいのかな？と思いながら最初は緊張していたんですけど、始まったらあっという間で本当に楽しかったです！勉強になりました。
■松尾太陽（超特急）コメント
初めて出演させていただいたのですが、皆様が温かく迎え入れてくださって。「こんなに古着のことをたくさんお話ししていいんやな！」って思いました。すごく楽しかったです。本当にいい番組ですね。
■タカハシマイ コメント
古着の話をこんなに人としたことがあんまりないので、すごく楽しかったです。しかもお酒を呑みながら。友達の家で呑んいでる感覚っていうかそれがめっちゃ良かったです！
■賀屋壮也（かが屋）コメント
僕だけ古着に関して知識がなく知らないっていう立場だったんですけど、こんな楽しいものだとは思ってなくて。みんなで褒め合う時間、最高でしたね。今の日本に必要な番組ですね「古着で呑む」は！
【番組カット】木村拓哉が着ていたジャケットを披露！楽しげに呑む河合郁人
各界の古着を愛するメンバー＝古着呑人（ふるぎのみんちゅ）たちが自分の愛する古着を持ち寄り、みんなで愛でながら酒を呑むという異色の内容で、テレ東で不定期放送中『川島明の辞書で呑む』の兄弟番組となっている。
番組レギュラーで日本を代表する古着コレクターN.HOOLYWOODの尾花大輔氏とVCM（Vintage Collection Mall）代表の十倍直昭氏の専門家2人が今回も全員がうなるマニアックな古着知識と超激レアなヴィンテージを披露する。
古着呑人が持ってきた古着は王道のアメカジアイテムからデザイナーズ・ブランドのアイテムまで多種多様。河合は神と崇める大先輩・木村拓哉がドラマ『ビューティフル・ライフ』の中で着用した1970年代のカラフルなスキーダウン・ジャケット、和田は行きつけの古着店で購入した特徴的な柄が入ったジャケットを披露。それぞれ手に入れた背景やエピソードと共に愛する古着を紹介する。
中でもマニアの間では「ゴツナイキ」と呼ばれる70年代のNIKEパーカーからは中川のガチ恋愛話に発展。お酒が入った一同は古着そっちのけで中川の恋バナに切り込む。唯一の古着初心者である賀屋は以前、地方ロケに行った際に空気階段の水川かたまりに買ってもらったという唯一の自前古着を披露。専門家の2人からまさかの大絶賛を受けることになる。賀屋が「かたまりさん、ありがとう!!」と思わず叫んだ60年代アメリカの軍モノの名品とは。
他にも、ヴィヴィアン・ウエストウッドの名作・スター柄ジャケットや時代を変えたマルタン・マルジェラの傑作中の傑作・アーティザナル・コレクションのM-47など幅広いアイテムをツマミにお酒を酌み交わす。
■河合郁人 コメント
古着友だちはたくさんいるんですけど、こうやって色々なジャンルの方と古着で呑める場はなかなかなくて。新しい発見ができたり自分の好きなものを紹介できたり、すごい平和で幸せな空間でした。楽しかったです！
■和田明日香 コメント
古着屋さんに行く時って何か探しに行くっていうよりは一期一会を楽しみに行っていたんですけど、今日から特定のものを探すっていう楽しみもひとつ増えて、ますます古着を買うことが好きになりました。知識あるなし関係なく、古着仲間を増やしていけたらと思うので、ぜひみなさんも一期一会を探しに古着屋さんに行ってみてください！
■中川安奈 コメント
まだ古着ビギナーなので、ここに私がいていいのかな？と思いながら最初は緊張していたんですけど、始まったらあっという間で本当に楽しかったです！勉強になりました。
■松尾太陽（超特急）コメント
初めて出演させていただいたのですが、皆様が温かく迎え入れてくださって。「こんなに古着のことをたくさんお話ししていいんやな！」って思いました。すごく楽しかったです。本当にいい番組ですね。
■タカハシマイ コメント
古着の話をこんなに人としたことがあんまりないので、すごく楽しかったです。しかもお酒を呑みながら。友達の家で呑んいでる感覚っていうかそれがめっちゃ良かったです！
■賀屋壮也（かが屋）コメント
僕だけ古着に関して知識がなく知らないっていう立場だったんですけど、こんな楽しいものだとは思ってなくて。みんなで褒め合う時間、最高でしたね。今の日本に必要な番組ですね「古着で呑む」は！