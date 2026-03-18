『戦車椅子』アニメ化で今秋に放送 PV解禁で制作はポリゴン・ピクチュアズ
漫画『戦車椅子-TANK CHAIR-』がテレビアニメ化され、2026年秋に放送されることが決定した。あわせてティザービジュアル、PV、場面カットなどが公開された。
【動画】なんか凄い！公開された『戦車椅子』アニメPV
同作は、妹を銃弾から守り意識が戻らぬ身となった最強の殺し屋・平良凪が、覚醒する条件は“殺意”を向けられることだった。“とびきりの殺意”が凪を完全覚醒させると信じ、妹・平良静は兄を連れて強敵達との“リハビリ”を始めるストーリー。
アニメ制作はアニメーションスタジオのポリゴン・ピクチュアズが担当。監督／シリーズ構成／脚本は、『スター・ウォーズ：ビジョンズ Vol.3 - 極楽鳥の花』『シドニアの騎士 あいつむぐほし』などを手掛けた吉平“Tady”直弘。ともに監督／脚本を務めるのは、『大雪海のカイナ』『亜人』などの安藤裕章。キャラクターデザインは『BLAME!』『亜人』などのもりやまゆうき。プロダクションデザインは『スター・ウォーズ：ビジョンズ Vol.3 - 極楽鳥の花』『大雪海のカイナ』などの勅使河原一馬。音楽は『空挺ドラゴンズ』『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』『マッシュル-MASHLE-』などの横山克が務める。
■スタッフ情報
監督／シリーズ構成／脚本：吉平“Tady”直弘
監督／脚本：安藤裕章
キャラクターデザイン：もりやまゆうき
プロダクションデザイン：勅使河原一馬
音楽：横山克
アニメーション制作：ポリゴン・ピクチュアズ
【動画】なんか凄い！公開された『戦車椅子』アニメPV
同作は、妹を銃弾から守り意識が戻らぬ身となった最強の殺し屋・平良凪が、覚醒する条件は“殺意”を向けられることだった。“とびきりの殺意”が凪を完全覚醒させると信じ、妹・平良静は兄を連れて強敵達との“リハビリ”を始めるストーリー。
■スタッフ情報
監督／シリーズ構成／脚本：吉平“Tady”直弘
監督／脚本：安藤裕章
キャラクターデザイン：もりやまゆうき
プロダクションデザイン：勅使河原一馬
音楽：横山克
アニメーション制作：ポリゴン・ピクチュアズ
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