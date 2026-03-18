『田鎖ブラザーズ』前日譚 全50話のショートドラマで展開 主演は内田慈
内田慈が主演を務めるショートドラマ『D-day〜罪が消える日〜』が、3月28日午後7時からショートドラマアプリ「BUMP」で全50話一挙配信されることが決定した。4月17日午後10時スタートのTBS金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』の前日譚にあたる作品で、今江大地、ハシヤスメ・アツコ、神保悟志、黒木瞳の出演も明らかになった。
【写真多数】岡田将生、染谷将太、中条あやみら…豪華キャストを一挙紹介！
本作は、岡田将生主演のクライムサスペンス『田鎖ブラザーズ』と同じ世界観を共有する物語で、2026年を舞台とする本編から2年前を描く。法では裁けない事件の真相を追う兄弟の物語に連なる、もう1つの視点として展開される。
主人公・桐谷千佳を演じるのは内田慈。ある日、宅配業者を装った男に娘を人質に取られ、育ての親である叔母を「殺せ」と脅迫される極限状況に追い込まれる役どころだ。外部と遮断された密室の中で、日常を取り戻すため孤独な戦いに挑む姿が描かれる。
事件の実行犯である謎の男・翔を今江大地が演じる。千佳に残酷な命令を下す存在でありながら、その真意は不明で、物語に緊張感をもたらす。ハシヤスメ・アツコは、密室と化した千佳の家に訪れるママ友役として登場。神保悟志は地域で評判の医師を、黒木瞳は千佳を支えてきた叔母・まりえを演じる。愛情深い存在であるまりえがなぜ命を狙われるのか、その背景も大きな見どころとなる。
あわせて公開されたキービジュアルには、穏やかな医師と少女の写真や黒い仮面の男、意味深な時計など、物語の核心を示唆する要素が散りばめられている。スタイリッシュな中に潜む違和感が、作品の不穏な世界観を象徴している。
全編クライマックスともいえるノンストップ展開で描かれる本作は、縦型ドラマならではの没入感が特徴。全50話が一挙配信される形式も含め、スマートフォンでの視聴に最適化された新たなエンターテインメントとして注目を集めそうだ。
なお『田鎖ブラザーズ』は、両親殺害事件の時効を迎えた兄弟が、法で裁けない犯人を追い続ける完全オリジナル作品。前日譚となる本作とあわせて視聴することで、より深く物語の全貌を楽しむことができる。
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本作は、岡田将生主演のクライムサスペンス『田鎖ブラザーズ』と同じ世界観を共有する物語で、2026年を舞台とする本編から2年前を描く。法では裁けない事件の真相を追う兄弟の物語に連なる、もう1つの視点として展開される。
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なお『田鎖ブラザーズ』は、両親殺害事件の時効を迎えた兄弟が、法で裁けない犯人を追い続ける完全オリジナル作品。前日譚となる本作とあわせて視聴することで、より深く物語の全貌を楽しむことができる。