雛形あきこ“歌手時代”の貴重楽曲が配信解禁 人気絶頂期に1年間だけ活動
俳優の雛形あきこが、1990年代半ば歌手としても活動していた時代の貴重なMV全7タイトルの配信を解禁した。
【写真】雛形あきこ”歌手時代”の楽曲配信が解禁
92年、女優としてデビューし、90年代半ばにはグラビアアイドルとして一世を風靡、96年からはフジテレビ系バラエティー「めちゃ×2イケてるッ!(通称めちゃイケ)」のオリジナルメンバーとしてタレントとしても人気を博した雛形。
95〜96年、人気絶頂の時期に約1年間だけ歌手としても活動しており、その間、ビクターに6枚のシングルと2枚のアルバム、2本の映像作品を残した。歌手としての雛形は、当時音楽業界で新進気鋭のプロデューサーとして知られた浅倉大介氏の全面プロデュースにより、アイドルとは一線を画するデジタルサウンドとポップな世界観を打ち出し、それまでのグラビアファンとは異なる新たなファン層を獲得した。しかしながら、多忙な状況もあって、わずか1年で音楽活動を終えることとなる。
今回配信されるMVは、「笑顔の予感」、「Wonder Girl」、「揺れる恋 乙女色」、「Kitty Day〜仔猫になった日〜」、「SIX COLORS BOY」(アニメ映画『クレヨンしんちゃん ヘンダーランドの大冒険』主題歌)、「Dream-self」、「DESTINATION」の全7タイトル。いずれも2008年にDVDとして発売されたビデオ作品『V-hina』『V-hina2』(オリジナルは1996年)に収録されていたタイトルだが、映像作品は入手困難となって久しいだけに、今回の配信はファンにとっては待望となる。
MV配信に合わせて、ビクターのカタログ専門サイト「MiQQe (ミッケ)」では、当時の制作スタッフによるスペシャルコラムを掲載。短い活動期間であまり語られることのなかった歌手・雛形あきこの魅力とエピソードを振り返るコラムとなっている。
■配信タイトル
「笑顔の予感」(1995年・1stシングル・作詞：井上秋緒/作編曲：浅倉大介)
「Wonder Girl」(1995年・2ndシングル・作詞：麻倉真琴/作編曲：浅倉大介)
「揺れる恋 乙女色」(1996年・3rdシングル・作詞：麻倉真琴/作編曲：浅倉大介)
「Kitty Day〜仔猫になった日〜」(1996年・3rdシングルカップリング曲・作詞：麻倉真琴/作編曲：浅倉大介)
「SIX COLORS BOY」(1996年・4thシングル・作詞：麻倉真琴/作編曲：浅倉大介) ※アニメ映画『クレヨンしんちゃん ヘンダーランドの大冒険』主題歌
「Dream-self」(1996年・5thシングル・作詞：井上秋緒/作編曲：浅倉大介)
「DESTINATION」(1996年・6thシングル・作詞：井上秋緒/作編曲：浅倉大介)
【写真】雛形あきこ”歌手時代”の楽曲配信が解禁
92年、女優としてデビューし、90年代半ばにはグラビアアイドルとして一世を風靡、96年からはフジテレビ系バラエティー「めちゃ×2イケてるッ!(通称めちゃイケ)」のオリジナルメンバーとしてタレントとしても人気を博した雛形。
95〜96年、人気絶頂の時期に約1年間だけ歌手としても活動しており、その間、ビクターに6枚のシングルと2枚のアルバム、2本の映像作品を残した。歌手としての雛形は、当時音楽業界で新進気鋭のプロデューサーとして知られた浅倉大介氏の全面プロデュースにより、アイドルとは一線を画するデジタルサウンドとポップな世界観を打ち出し、それまでのグラビアファンとは異なる新たなファン層を獲得した。しかしながら、多忙な状況もあって、わずか1年で音楽活動を終えることとなる。
MV配信に合わせて、ビクターのカタログ専門サイト「MiQQe (ミッケ)」では、当時の制作スタッフによるスペシャルコラムを掲載。短い活動期間であまり語られることのなかった歌手・雛形あきこの魅力とエピソードを振り返るコラムとなっている。
■配信タイトル
「笑顔の予感」(1995年・1stシングル・作詞：井上秋緒/作編曲：浅倉大介)
「Wonder Girl」(1995年・2ndシングル・作詞：麻倉真琴/作編曲：浅倉大介)
「揺れる恋 乙女色」(1996年・3rdシングル・作詞：麻倉真琴/作編曲：浅倉大介)
「Kitty Day〜仔猫になった日〜」(1996年・3rdシングルカップリング曲・作詞：麻倉真琴/作編曲：浅倉大介)
「SIX COLORS BOY」(1996年・4thシングル・作詞：麻倉真琴/作編曲：浅倉大介) ※アニメ映画『クレヨンしんちゃん ヘンダーランドの大冒険』主題歌
「Dream-self」(1996年・5thシングル・作詞：井上秋緒/作編曲：浅倉大介)
「DESTINATION」(1996年・6thシングル・作詞：井上秋緒/作編曲：浅倉大介)