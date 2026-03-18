お笑いタレントのバカリズム（50）が、15日深夜放送のカンテレ「陣内バカリズムの最強ピンネタSP」に出演。芸人のしたたかな“戦略”をバラす一幕があった。

番組は「R―1決勝直前」の特別企画で、歴代王者が集結。そこで22年王者のお見送り芸人しんいちも登場した。

「自虐話」満載のネタを披露し、友田オレからは「歌に乗せる必要がない」などとイジられたが、陣内智則から「しんいちは優勝者の中では凄い活躍をしている」と認められた。

ぶっちゃけトークで、度々炎上することもあるが、今ではテレビ番組などで引っ張りだこ。不可欠な存在になってきている。

すると、バカリズムが「そうですよ。しかも、賢いなと思うのが、今まで毒→毒→毒で来ていて、自虐入れるんですよ。そうすることで“かわいげ”が出てくる。ちょっと愛せるというか憎めなくなってくる。全部、計算している」と、裏事情を暴露した。

これには、しんいちも「それを、言ったらアカンの！裏側だから。なんでバラすんですか」と声を大にした。

ただ、優勝後の生活は一変したようで「本当に変わりました。今、13階に住んでます」と住環境の変化を告白。愛車は「BMW」だと話していた。