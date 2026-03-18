『豊臣兄弟！』で話題の白石聖、書道で“達筆”ぶり披露 感嘆の声があがる
俳優の白石聖が、スキンケアブランド『フェアルーセント』の新ミューズに就任し、18日に都内で行われた新CM記者発表会に出席した。
【全身ショット】きれい！白いワンピースが似合う白石聖
新CM「全方位ブライトニングをはじめよう」にちなみ、純白の衣装に身を包み登壇した白石は「キラキラに、真っ白に仕上げていただきました」と笑顔を浮かべながら「美容が好きで、一日の終わりの大切な時間としてスキンケアをしています。今回のお話をいただけて本当にうれしいですし、これからもお手入れ頑張っていこうと思いました」とミューズ就任を喜んだ。
さらに白石が特技の書道を生かしたパフォーマンスを披露する一幕も。銀色の墨を使い、「はじめよう、全方位ブライトニング 白石聖」というメッセージをしたためると、見事な腕前に会場からは「おぉ〜」と感嘆の声があがった。白石は「久しぶりに筆を握ったので緊張しました」とはにかんでいた。
【全身ショット】きれい！白いワンピースが似合う白石聖
新CM「全方位ブライトニングをはじめよう」にちなみ、純白の衣装に身を包み登壇した白石は「キラキラに、真っ白に仕上げていただきました」と笑顔を浮かべながら「美容が好きで、一日の終わりの大切な時間としてスキンケアをしています。今回のお話をいただけて本当にうれしいですし、これからもお手入れ頑張っていこうと思いました」とミューズ就任を喜んだ。
さらに白石が特技の書道を生かしたパフォーマンスを披露する一幕も。銀色の墨を使い、「はじめよう、全方位ブライトニング 白石聖」というメッセージをしたためると、見事な腕前に会場からは「おぉ〜」と感嘆の声があがった。白石は「久しぶりに筆を握ったので緊張しました」とはにかんでいた。